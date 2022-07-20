Суд признал «Открытие холдинг» банкротом

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства — наблюдения — в отношении компании еще в ноябре прошлого года. Процедуру инициировала сама компания в марте 2020 г. Тогда, по ее данным, размер неисполненных обязательств превышал 569 млрд руб. В ноябре 2021 г. суд ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства.