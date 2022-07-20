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Суд признал «Открытие холдинг» банкротом

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Открытие холдинг», бывшего основного акционера банка «Открытие», и открыл в ее отношении конкурсное производство на полгода, передает «РИА Новости». Конкурсным управляющим назначена Мария Булатова, которая сейчас временно управляет компанией. Ее отчет должен быть представлен 23 января.

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства — наблюдения — в отношении компании еще в ноябре прошлого года. Процедуру инициировала сама компания в марте 2020 г. Тогда, по ее данным, размер неисполненных обязательств превышал 569 млрд руб. В ноябре 2021 г. суд ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства.

Среди кредиторов «Открытия холдинга» числятся «Открытие» (с требованиями на 292,5 млрд руб.), банк «Траст» (289,3 млрд руб.), ВТБ (13,6 млрд руб.), а также представители владельцев облигаций «Вега-инвест» (262,1 млрд руб.) и НКО «АО НРД» (56,6 млрд руб.).

В 2017 г. «Открытие холдинг» потерял свой основной актив — банк «Открытие», который ЦБ забрал на санацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных