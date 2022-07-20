Суд признал «Открытие холдинг» банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Открытие холдинг», бывшего основного акционера банка «Открытие», и открыл в ее отношении конкурсное производство на полгода, передает «РИА Новости». Конкурсным управляющим назначена Мария Булатова, которая сейчас временно управляет компанией. Ее отчет должен быть представлен 23 января.
Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства — наблюдения — в отношении компании еще в ноябре прошлого года. Процедуру инициировала сама компания в марте 2020 г. Тогда, по ее данным, размер неисполненных обязательств превышал 569 млрд руб. В ноябре 2021 г. суд ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства.
Среди кредиторов «Открытия холдинга» числятся «Открытие» (с требованиями на 292,5 млрд руб.), банк «Траст» (289,3 млрд руб.), ВТБ (13,6 млрд руб.), а также представители владельцев облигаций «Вега-инвест» (262,1 млрд руб.) и НКО «АО НРД» (56,6 млрд руб.).
В 2017 г. «Открытие холдинг» потерял свой основной актив — банк «Открытие», который ЦБ забрал на санацию.
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