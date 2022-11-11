Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Сенаторы хотят прописать в законе определения «традиционных ценностей»

По их мнению, именно в семье формируется привычка «различать авторитет» и «считаться с ним»
Евгения Кузнецова
Конституционный комитет Совета Федерации рекомендует парламентариям уточнить определение традиционных семейных ценностей в законе во избежание разночтений / Пресс-служба Совета Федерации

Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс (СК) новыми основополагающими определениями, такими как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». В СК могут прописать, что к «традиционным семейным ценностям» относится «не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».

Это следует из рекомендаций, которые были разработаны комитетом Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству по итогам круглого стола «Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его применения: вопросы определенности терминологии семейного законодательства» 27 октября. Авторы документа, который есть в распоряжении «Ведомостей», пишут, что родительско-детские отношения являются иерархическими и в них «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение».

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных