Сенаторы хотят прописать в законе определения «традиционных ценностей»

Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс (СК) новыми основополагающими определениями, такими как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». В СК могут прописать, что к «традиционным семейным ценностям» относится «не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».