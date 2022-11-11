Сенаторы хотят прописать в законе определения «традиционных ценностей»По их мнению, именно в семье формируется привычка «различать авторитет» и «считаться с ним»
Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс (СК) новыми основополагающими определениями, такими как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». В СК могут прописать, что к «традиционным семейным ценностям» относится «не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта».
Это следует из рекомендаций, которые были разработаны комитетом Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству по итогам круглого стола «Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его применения: вопросы определенности терминологии семейного законодательства» 27 октября. Авторы документа, который есть в распоряжении «Ведомостей», пишут, что родительско-детские отношения являются иерархическими и в них «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение».