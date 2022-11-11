Трамп теряет позиции после слабого выступления его партии на выборах

У Десантиса неоднозначные отношения с экс-президентом США Дональдом Трампом. Последний на митинге в Пенсильвании 6 ноября намекнул, что, возможно, будет снова бороться за пост президента. До этого агентство Reuters сообщало, что объявление об этом может быть оглашено после окончательного подведения итогов промежуточных выборов.