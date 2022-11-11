Трамп теряет позиции после слабого выступления его партии на выборах

Трамп теряет позиции после слабого выступления его партии на выборахКонкуренцию ему может составить губернатор Флориды Рон Десантис
Важным предварительным итогом прошедших 8 ноября промежуточных выборов в Америке стала победа с крупным счетом губернатора Флориды 44-летнего республиканца Рона Десантиса, возможного внутрипартийного конкурента экс-президента Дональда Трампа в выдвижении на президентскую гонку 2024 г. Десантис набирает 59% голосов (против 40% у демократа Чарли Криста). Он убедительно выиграл самый «демократический» округ в штате – Майами-Дейд, где республиканцы не побеждали с 2002 г. Губернатор забрал 57% голосов испаноговорящих, 52% женщин, 58% жителей пригородов, 52% независимых и 55% пуэрториканцев – традиционного электората демократов.
У Десантиса неоднозначные отношения с экс-президентом США Дональдом Трампом. Последний на митинге в Пенсильвании 6 ноября намекнул, что, возможно, будет снова бороться за пост президента. До этого агентство Reuters сообщало, что объявление об этом может быть оглашено после окончательного подведения итогов промежуточных выборов.