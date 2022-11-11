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Трамп теряет позиции после слабого выступления его партии на выборах

Конкуренцию ему может составить губернатор Флориды Рон Десантис
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Позиции бывшего президента США Дональда Трампа пошатнулись после неуверенной победы его партии на выборах / MANDEL NGAN / AFP

Важным предварительным итогом прошедших 8 ноября промежуточных выборов в Америке стала победа с крупным счетом губернатора Флориды 44-летнего республиканца Рона Десантиса, возможного внутрипартийного конкурента экс-президента Дональда Трампа в выдвижении на президентскую гонку 2024 г. Десантис набирает 59% голосов (против 40% у демократа Чарли Криста). Он убедительно выиграл самый «демократический» округ в штате – Майами-Дейд, где республиканцы не побеждали с 2002 г. Губернатор забрал 57% голосов испаноговорящих, 52% женщин, 58% жителей пригородов, 52% независимых и 55% пуэрториканцев – традиционного электората демократов.

У Десантиса неоднозначные отношения с экс-президентом США Дональдом Трампом. Последний на митинге в Пенсильвании 6 ноября намекнул, что, возможно, будет снова бороться за пост президента. До этого агентство Reuters сообщало, что объявление об этом может быть оглашено после окончательного подведения итогов промежуточных выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных