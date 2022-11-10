Республиканцы одерживают победу на выборах палаты представителей

После прошедших 8 ноября промежуточных выборов у республиканской партии США появились шансы получить контроль над большинством в палате представителей. Но перевес не выглядит разгромным для демократов. По состоянию на 19.00 мск республиканцы в палате представителей получили 199 мест против 173 у демократов. Для получения большинства республиканцам требуется 218 мест, в 62 округах результаты еще не подсчитаны. В сенате, где разыгрывалось 35 мест из 100, к этому же времени у республиканцев было 47 мест, у демократов – 48.