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Республиканцы одерживают победу на выборах палаты представителей

Но сенат оставляют демократам
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Наиболее вероятно, республиканцы получат большинство в палате представителей, а демократы оставят за собой сенат / Mike Segar / Reuters

После прошедших 8 ноября промежуточных выборов у республиканской партии США появились шансы получить контроль над большинством в палате представителей. Но перевес не выглядит разгромным для демократов. По состоянию на 19.00 мск республиканцы в палате представителей получили 199 мест против 173 у демократов. Для получения большинства республиканцам требуется 218 мест, в 62 округах результаты еще не подсчитаны. В сенате, где разыгрывалось 35 мест из 100, к этому же времени у республиканцев было 47 мест, у демократов – 48.

Демократы одержали неожиданную победу в Пенсильвании, где их кандидат Джон Феттерман получил место в сенате, победив с 50,3% яркого республиканца Мехмета Оза (47,3%). В штате Нью-Йорк, вопреки ожиданиям республиканцев, побеждает действующий губернатор демократ Кэти Хокул (52,7%), в то время как у ее соперника-республиканца Ли Зельдина 47,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных