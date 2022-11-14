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Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретятся лично

Кроме Тайваня и введенных при Трампе тарифов они могут обсудить проблемы КНДР и Украину
Владимир Кулагин
Совместного заявления по итогам встречи не планируется / Charles Dharapak / AP

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 14 ноября первую в качестве лидеров двух стран личную встречу на полях саммита G20 на Бали. Из-за пандемии коронавируса Си почти два года не покидал пределы Китая. Фоном встречи лидеров двух стран, находящихся в открытом противостоянии, стали важные внутриполитические события: промежуточные выборы в конгресс США, где демократы получили сенат, и XX съезд компартии Китая, который, как писали «Ведомости», показал усиление позиций Си. Байден отметил, что теперь сторонам «нужно просто выяснить, где проходят красные линии и что является наиболее важным для каждого из нас в предстоящие два года».

Как анонсировала 10 ноября пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер, лидеры двух стран обсудят «ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают». При этом совместного заявления по итогам встречи не планируется. Байден 13 ноября на Восточноазиатском форуме в Камбодже заявил, что США намерены и дальше соперничать с Китаем, критикуя его за нарушения прав человека, но «сохраняя при этом открытые линии связи и гарантируя, что конкуренция не перерастет в конфликт».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных