Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретятся лично

Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретятся личноКроме Тайваня и введенных при Трампе тарифов они могут обсудить проблемы КНДР и Украину
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 14 ноября первую в качестве лидеров двух стран личную встречу на полях саммита G20 на Бали. Из-за пандемии коронавируса Си почти два года не покидал пределы Китая. Фоном встречи лидеров двух стран, находящихся в открытом противостоянии, стали важные внутриполитические события: промежуточные выборы в конгресс США, где демократы получили сенат, и XX съезд компартии Китая, который, как писали «Ведомости», показал усиление позиций Си. Байден отметил, что теперь сторонам «нужно просто выяснить, где проходят красные линии и что является наиболее важным для каждого из нас в предстоящие два года».
Как анонсировала 10 ноября пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер, лидеры двух стран обсудят «ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают». При этом совместного заявления по итогам встречи не планируется. Байден 13 ноября на Восточноазиатском форуме в Камбодже заявил, что США намерены и дальше соперничать с Китаем, критикуя его за нарушения прав человека, но «сохраняя при этом открытые линии связи и гарантируя, что конкуренция не перерастет в конфликт».