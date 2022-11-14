Джо Байден и Си Цзиньпин впервые встретятся лично

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 14 ноября первую в качестве лидеров двух стран личную встречу на полях саммита G20 на Бали. Из-за пандемии коронавируса Си почти два года не покидал пределы Китая. Фоном встречи лидеров двух стран, находящихся в открытом противостоянии, стали важные внутриполитические события: промежуточные выборы в конгресс США, где демократы получили сенат, и XX съезд компартии Китая, который, как писали «Ведомости», показал усиление позиций Си. Байден отметил, что теперь сторонам «нужно просто выяснить, где проходят красные линии и что является наиболее важным для каждого из нас в предстоящие два года».