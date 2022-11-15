Москва считает условия Киева для начала переговоров нереалистичными

От продолжающихся боевых действий есть определенная усталость на Западе, но, с точки зрения эксперта, сейчас выйти на мирные переговоры невозможно. Он допускает, что в теории может быть реализована идея о зимнем перемирии. Изменить позицию Украины может ситуация на поле боя, когда баланс сил качнется в сторону России, или же когда иссякнет поддержка Украины со стороны Запада, о чем, впрочем, пока никто из лидеров не говорит. Но сам факт появления в медиапространстве большого числа призывов к переговорам, возможно, говорит о том, что пределы терпения могут проявиться и по этому пункту, заключает Барабанов.