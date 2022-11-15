Москва считает условия Киева для начала переговоров нереалистичными

Москва считает условия Киева для начала переговоров нереалистичнымиУкраина по указке Запада не хочет договариваться с Россией
Чем дольше Украина будет отказываться от мирных переговоров с Россией, тем сложнее будет договариваться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая 15 ноября на вопросы журналистов на полях саммита G20 на Бали (трансляция велась в Rutube на канале ведомства). Условия, предлагаемые Киевом как необходимые для начала переговоров, включающие, среди прочего, вывод российских войск на позиции до 24 февраля, министр считает «нереалистичными».
Лавров также отрицает информацию издания Politico от 14 ноября о том, что госдеп США готовит почву для переговоров России и Украины, которые могут состояться в будущем, назвав ее слухами. «Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании [президента Украины Владимира] Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа», — подчеркнул министр.
Ранее, 15 ноября, Зеленский выступил с видеообращением к лидерам G20 (опубликовано в его Telegram-канале), призвав их способствовать мирному урегулированию по плану Киева. В нем он представил 10 условий «формулы мира» для Украины, отвергнув возможность заключения «Минска-3». При этом он подчеркивал, что обращается к некой «G-19», демонстративно игнорируя присутствие российской делегации. Зеленский подчеркнул, что считает необходимым создать новую архитектуру безопасности под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности), выдвинув 10 условий для создания ее контура.
Лавров расценил условия Киева для начала переговоров как «нереалистичные». «Украинская сторона категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичные и неадекватные в этой ситуации», – отметил российский министр на полях саммита G20 на Бали. Он добавил, что выступление Зеленского свидетельствует о том, что Зеленский не слушает советы Запада по переговорам. При этом Лавров подчеркнул, что Россия со своей стороны по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров, хотя и назвал речь украинского президента «воинственной», «русофобской» и «агрессивной».
«Лучше всего содержание этой речи и состояние этого человека характеризует его фраза. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 г. стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами», – сказал Лавров. Зеленский приводил это историческое событие, сравнивая его с взятием под контроль Украиной Херсона.
Аналогично про диалог с Киевом высказался 15 ноября и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться», — заявил он журналистам. Комментируя же призыв президента Франции Эммануэля Макрона к переговорному процессу по Украине Песков сказал, что Москва «не наблюдает стола переговоров».
Politico в своей публикации утверждает, что многие в Пентагоне разделяют мнение о том, что возможности переговоров Москвы и Киева откроются зимой. При этом слова от 10 ноября председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о появлении зимой возможности начать переговоры между Россией и Украиной якобы «вызвали волну негодования у украинских чиновников». В Вашингтоне против переговоров же активнее всего выступает Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Отмечается, что подобный раскол среди в американских элитах может поставить под угрозу и без того непростые отношения между Украиной и США.
За последние девять месяцев не было практически ни одного дня, когда бы Россия не говорила, что она готова к переговорам, отмечает научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Говорить о том, что Запад сейчас серьезно хочет переговоров, пока слишком рано, отмечает Бордачев. Например, только вчера генсек НАТО Йенс Столтебрег заявил, что Россию надо победить на поле боя, напомнил эксперт. Но поступающие в последнее время сигналы показывают, что на Западе есть определенная усталость и неудовлетворение положением дел, отмечает Бордачев.
Украинские власти же не прислушиваются к таким призывам по ряду причин, говорит эксперт. В частности, Бордачев считает, что западные лидеры на Киев пока не оказывали реального давления, а сами руководители Украины пытаются вести «свою игру» в отношениях с союзниками, что говорит о состоянии отношений Украины с, прежде всего, США и Великобританией.
Украина может сейчас позволить себе отказываться от мирных переговоров, так как визуально находится на восходящем фоне, говорит программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. На фоне нынешних событий у Киева существуют искушение двигаться тем же путем и дальше, потому Украина и говорит только о переговорах с требованием к России «платить и каяться», считает Барабанов.
От продолжающихся боевых действий есть определенная усталость на Западе, но, с точки зрения эксперта, сейчас выйти на мирные переговоры невозможно. Он допускает, что в теории может быть реализована идея о зимнем перемирии. Изменить позицию Украины может ситуация на поле боя, когда баланс сил качнется в сторону России, или же когда иссякнет поддержка Украины со стороны Запада, о чем, впрочем, пока никто из лидеров не говорит. Но сам факт появления в медиапространстве большого числа призывов к переговорам, возможно, говорит о том, что пределы терпения могут проявиться и по этому пункту, заключает Барабанов.
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