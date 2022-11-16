Минтруд расширит право на второе пособие для семей с детьми до 3 лет

Минтруд расширит право на второе пособие для семей с детьми до 3 летГраждане смогут использовать маткапитал как источник ежемесячных выплат в дополнение к единому пособию
Семьи смогут получать регулярные выплаты из средств материнского капитала на всех детей до 3 лет вне зависимости от очередности рождения, при условии что доходы на одного члена семьи оказываются ниже двух прожиточных минимумов (ПМ). В случае если семья подпадает под критерии комплексной оценки нуждаемости и уже получает единое пособие из бюджета, она сможет оформить одновременно две выплаты – до двух ПМ. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минтруда.
Такие правила уже прописаны в законопроекте о едином пособии семьям с детьми, который Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях. При этом право на использование маткапитала для этих целей возникнет у семей после принятия поправок в закон-спутник, который сейчас готовится ко второму чтению, пояснил «Ведомостям» председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты в связи с принятием закона «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам», которые уже прошли первое чтение. Сейчас право на ежемесячную выплату из средств маткапитала есть только на второго ребенка, законопроект предполагает его использование и на первого, и на второго, и на третьего ребенка, добавил Нилов.
Единое пособие объединит пять видов действующих выплат: ежемесячную выплату беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячную выплату на детей до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Выплата будет осуществляться за счет средств федерального, а также региональных бюджетов, которые в форме субвенции будут передаваться в объединенный Фонд пенсионного и социального страхования (Соцфонд), созданный вместо ПФР и ФСС.
С введением единого пособия все семьи с детьми до 17 лет, удовлетворяющие критериям комплексной оценки нуждаемости, смогут получить поддержку из бюджета вне зависимости от очередности рождения ребенка, добавил представитель Минтруда. Сейчас, например, помощь из бюджета на детей до 3 лет предоставляется только на первых детей и в ряде регионов – на третьих или последующих детей.
Президентом поручено проработать механизмы позитивной мотивации к росту собственных трудовых доходов у семей, получающих пособия, добавил собеседник: «Речь идет о проработке дополнительных решений для семей, которые в случае небольшого роста дохода и преодоления уровня нуждаемости не имеют возможности вновь обратиться за выплатами, поскольку доходы семьи выросли, формируя прибавку, но не такую значительную, как пособие на ребенка даже в минимальном размере», – пояснил представитель Минтруда. Такие механизмы сейчас прорабатываются, добавил он.
На единое пособие с 2023 г. ежегодно будут выделять 1,7 трлн руб., из них 1,4 трлн – из федерального бюджета, еще около 300 млрд – за счет средств регионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента о поддержке доходов семей с детьми. «Сегодня, создавая это пособие, мы завершаем практически работу над этой системой [поддержки] и в дальнейшем будем только корректировать ее, если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения», – отметила Голикова. Размер пособий составит 50, 75 или 100% регионального ПМ, в среднем это от 7000 до 14 000 руб. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил на совещании, что в среднем максимальный размер такого пособия составит 13 900 руб. По его словам, новое единое пособие охватит семьи, воспитывающие около 10 млн детей.
В тех семьях, где дети родились или родятся до 31 декабря 2022 г., родители смогут по своему выбору получать пособия по старым правилам или перейти на новые правила.
Универсальное пособие будет назначаться по принципам «социального казначейства» на основании заявления, поданного через единый портал госуслуг или через МФЦ.
Для получения выплат будут использоваться комплексные критерии нуждаемости, которые учитывают доходы (они должны быть менее величины ПМ в регионе на члена семьи в месяц) и имущество (недвижимость, транспортные средства, вклады). Одновременно семья может владеть квартирой, жилым домом, гаражом, земельным участком: для городских жителей – не более 0,25 га, для сельских жителей – не более 1 га, а также одним автомобилем или мотоциклом, одной единицей сельхозтехники, одним катером или моторной лодкой. Кроме того, вводится обязательное условие наличия заработка – так называемое правило нулевого дохода, когда родители не могут получить выплату, если они не работают без объективных причин (среди них уход за детьми в многодетной семье, за ребенком до 3 лет, регистрация в качестве безработного). Прежние критерии для получения пособия до 3 лет учитывали только размер дохода – не более двух ПМ на члена семьи в течение года. Размер выплаты был установлен на уровне ПМ в регионе. Пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет сразу назначались с учетом новых критериев нуждаемости.
Среднедушевой доход семьи для получения единого пособия рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед подачей заявления.
Ключевое изменение в системе пособий для семей с детьми – это охват мерой поддержки всех семей независимо от возраста детей, считает проректор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Кроме того, теперь средства выделяются из федерального бюджета с софинансированием из региональных, это означает, что субъект должен выполнять федеральную рамку, но он может добавлять свои региональные особенности, добавляет эксперт. По словам Овчаровой, если регион не обращается за помощью в федеральный бюджет, то он выплачивает их так, как считает нужным, – таким путем, вероятно, пойдет Москва.
Единое пособие имеет ряд преимуществ, одно из которых – перераспределение финансовой нагрузки с регионов на федеральный центр, отмечает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Сейчас регионы, которые имеют низкую бюджетную обеспеченность, вынуждены в условиях многоцелевых задач формировать политику в зависимости от наличия ресурсов и целеполагания, добавляет он: «Получалась картина, когда сначала регионы помогают семьям с детьми до полутора лет, потом – до 7 лет либо семьям, имеющим двоих или троих детей. В результате часть семей выбывали из шортлиста, и субъект не мог оказать реальной поддержки». Введение универсального пособия предполагает единые подходы на основе принципа нуждаемости, а не социального статуса, подчеркивает эксперт. Второе важное изменение – внедрение принципа «социального казначейства», когда расчет доходов идет на основе агрегированных данных ПФР и ФНС, т. е. нет необходимости собирать документы, подчеркивает Сафонов.
Поскольку происходит объединение сразу нескольких пособий, где действуют разные правила (например, для детей до 3 лет критерии отличаются), в законе предусмотрен переходный период, отмечает Овчарова: до достижения ребенком 3 лет семья может получать пособие по старым правилам, но семьи с детьми, рожденными с 1 января 2023 г., будут оформлять выплаты уже по новым. Если у семьи ребенок до 3 лет и ее доход находится в диапазоне от одного до двух ПМ, выгоднее оставаться на старых правилах, отмечает эксперт.
Текущая государственная политика повышает адресность мер поддержки, что положительно скажется на уровне бедности в стране, при этом пособия не решают проблему кардинально, считает руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина. Адресность будет увеличена в том числе за счет изменения порядка назначения социальных выплат – новых критериев, трехступенчатого размера выплат, добавляет она.
По словам Сафонова, обратная сторона медали в том, что часть семей, которые получали пособия по принципу статуса, например многодетные, лишаются этого права. С точки зрения многодетности это плохой знак, потому что семья не должна уходить за черту бедности из-за рождения последующих детей, добавляет он. Около 20–25% семей выпадает из контура мер поддержки в соответствии с правилом нулевого дохода, но для них есть социальный контракт, т. е. поиск работы через центр занятости, напоминает Овчарова. «Но это справедливо – пособие не должно ставить в невыгодное положение семьи, которые работают, иначе наступает трудовая демотивация», – подчеркивает Овчарова.
Возможность использовать для пособия средства маткапитала ставит в приоритет расходы на текущее потребление, а не инвестиции в будущее ребенка или улучшение жилищных условий, это ставит под сомнение первоначальную цель этой выплаты – стимулировать семьи заводить второго ребенка, считает Сафонов.