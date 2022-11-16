Минтруд расширит право на второе пособие для семей с детьми до 3 лет

Для получения выплат будут использоваться комплексные критерии нуждаемости, которые учитывают доходы (они должны быть менее величины ПМ в регионе на члена семьи в месяц) и имущество (недвижимость, транспортные средства, вклады). Одновременно семья может владеть квартирой, жилым домом, гаражом, земельным участком: для городских жителей – не более 0,25 га, для сельских жителей – не более 1 га, а также одним автомобилем или мотоциклом, одной единицей сельхозтехники, одним катером или моторной лодкой. Кроме того, вводится обязательное условие наличия заработка – так называемое правило нулевого дохода, когда родители не могут получить выплату, если они не работают без объективных причин (среди них уход за детьми в многодетной семье, за ребенком до 3 лет, регистрация в качестве безработного). Прежние критерии для получения пособия до 3 лет учитывали только размер дохода – не более двух ПМ на члена семьи в течение года. Размер выплаты был установлен на уровне ПМ в регионе. Пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет сразу назначались с учетом новых критериев нуждаемости.