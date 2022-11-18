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ФСБ упростит процедуру информирования об утечках персональных данных

Компании смогут сообщать о них силовикам через «окно» в Роскомнадзоре
Анастасия Курашева
Проект приказа, в котором прописан порядок взаимодействия операторов с Роскомнадзором, был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в октябре. Теперь аналогичный документ разрабатывает ФСБ / Максим Стулов / Ведомости

ФСБ работает над проектом приказа, по которому у операторов персональных данных (ПД) появится выбор, как именно уведомлять регулятора о произошедшем взломе или утечке информации. Об этом 15 ноября на SOC-форуме (форум Security Operation Center посвящен мониторингу информационной безопасности, его организаторы – ФСБ и ФСТЭК) заявил представитель Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ Андрей Раевский.

Новый документ разрабатывается в соответствии с изменениями в законе «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2022 г., уточнил Раевский. В соответствии с ними все операторы ПД должны сообщать о компьютерных инцидентах в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Раньше взаимодействовать с ГосСОПКА должны были только субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), т. е. банки, операторы связи, компании ТЭК и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных