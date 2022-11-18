ФСБ упростит процедуру информирования об утечках персональных данных

Новый документ разрабатывается в соответствии с изменениями в законе «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2022 г., уточнил Раевский. В соответствии с ними все операторы ПД должны сообщать о компьютерных инцидентах в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Раньше взаимодействовать с ГосСОПКА должны были только субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), т. е. банки, операторы связи, компании ТЭК и т. д.