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Президент изменил состав Совета по правам человека

Это произошло в преддверии его встречи с правозащитниками
Елена Мухаметшина
Ротация СПЧ прошла в преддверии встречи правозащитников с президентом / Пресс-служба президента России

Президент ротировал состав Совета по правам человека (СПЧ). Из состава совета были выведены академик РАО Александр Асмолов, директор центра «Сова» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин, который возглавлял «Комитет против пыток» (внесен в реестр НКО-иноагентов), ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, историк Николай Сванидзе и журналист Екатерина Винокурова. Также из совета исключили ушедших из жизни председателя «Комитета за гражданские права» Андрея Бабушкина, федерального судью в отставке Галину Осокину и председателя Союза семей военнослужащих России Марию Большакову.

Вместо них в состав СПЧ вошли руководитель исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, сопредседатель Союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева, предправления Союза писателей России Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалина Владимир Иконников, военкор Александр Коц, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, профессор РГПУ им. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества. Помимо этого есть постоянно проходящий процесс ротации», – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя изменения в составе СПЧ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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