Президент изменил состав Совета по правам человека

Президент ротировал состав Совета по правам человека (СПЧ). Из состава совета были выведены академик РАО Александр Асмолов, директор центра «Сова» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин, который возглавлял «Комитет против пыток» (внесен в реестр НКО-иноагентов), ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, историк Николай Сванидзе и журналист Екатерина Винокурова. Также из совета исключили ушедших из жизни председателя «Комитета за гражданские права» Андрея Бабушкина, федерального судью в отставке Галину Осокину и председателя Союза семей военнослужащих России Марию Большакову.