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Вопросы гражданской обороны обсудили на заседании Совбеза

Его совещание впервые с 21 февраля прошло в очном режиме
Евгения Кузнецова
Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности в Кремле / Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин впервые с 21 февраля провел в очном формате оперативное совещание Совета безопасности, следует из информации на сайте Кремля. До последнего времени эти встречи регулярно проходили в режиме видеоконференц-связи. На предыдущем очном совещании в конце февраля члены Совбеза высказывались по поводу ситуации на Украине и необходимости признать ДНР и ЛНР. На этот раз повестка была иная.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны (ГО). Давайте начнем работать», – заявил Путин в открытой части совещания Совбеза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных