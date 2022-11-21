Вопросы гражданской обороны обсудили на заседании Совбеза

Президент Владимир Путин впервые с 21 февраля провел в очном формате оперативное совещание Совета безопасности, следует из информации на сайте Кремля. До последнего времени эти встречи регулярно проходили в режиме видеоконференц-связи. На предыдущем очном совещании в конце февраля члены Совбеза высказывались по поводу ситуации на Украине и необходимости признать ДНР и ЛНР. На этот раз повестка была иная.