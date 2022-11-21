Турция нанесла удары по сирийским курдам

Наконец, в последние месяцы Анкара неоднократно заявляла, что не исключает возобновления диалога с Дамаском после выборов 2023 г. в Турции, говорит Гаджиев. Так что операция могла бы поставить крест на налаживании отношений с Сирией, а особенно негативно, по мнению эксперта, на это могли бы отреагировать в канун планируемого на конец ноября саммита Астанинской тройки (группа России, Турции и Ирана, цель которой – урегулирование военного конфликта в Сирии).