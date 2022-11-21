Турция нанесла удары по сирийским курдам

Турция нанесла удары по сирийским курдамНо вряд ли Анкара начнет большую военную операцию без санкции США
ВВС Турции 20 ноября нанесли авиаудары по занятым курдами районам на севере Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью ударов стала «нейтрализация» признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), а также отрядов народной самообороны сирийских курдов (YPG), которые турецкие власти считают аффилированными с РПК. Об этом сообщило минобороны Турции. В Twitter турецкого военного ведомства написали, что «пришло время расчета» и «негодяи будут привлечены к ответственности за вероломные нападения», имея в виду теракт в Стамбуле 14 ноября.
Авиаудары нанесены в районе сирийских городов Айн-эль-Араб (Кобани), Тель-Рифат, Манбидж, Абу-Расин, Айн-Дигна. Также ударам подверглась занятая курдами авиабаза Менаг, Эль-Маликия, западные области Тель-Абьяда, Марааназ, Айн-Исса. В операции, по данным турецких военных, участвовало более 50 истребителей и 20 ударных беспилотников – это одна из крупнейших акций такого рода для ВВС Турции.
Министр обороны Турции Хулуси Акар, объявив об успешном завершении серии авиаударов, подчеркнул, что операция была проведена Анкарой на основе права на самооборону согласно ст. 51 Устава ООН. Кроме авиации наносила удары и артиллерия. Приказ о начале авиаударов президент Турции Реджеп Эрдоган отдал еще 17 ноября, по возвращении с саммита G20 на индонезийском острове Бали, сообщал турецкий телеканал TRT.
Удары были точечные, для их нанесения была задействована в основном авиация, а в воздушное пространство Сирии турецкие самолеты не залетали, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. По его словам, позиция США по поводу возможной очередной военной наземной операции Турции ужесточилась по сравнению с маем – июнем, когда Штаты наращивали свое присутствие на базе под Кобани.
В начале июня Эрдоган заявил на съезде правящей партии о намерении полностью зачистить Манбидж и Тель-Рифат «от террористов» и обеспечить на всем протяжении турецко-сирийской границы 30-километровую зону безопасности. О том, что Россия настороженно относится к возможному проведению масштабной военной операции против курдов в Сирии, говорил журналистам пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тогда же спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что Москва считает «неразумной» возможную операцию Анкары на сирийской территории и призывает решить вопрос мирно.
Сейчас, отмечает Гаджиев, Вашингтон против наземной операции против YPG, которых американцы продолжают использовать в своих интересах, оказывая им поддержку. Эксперт напомнил, что в начале ноября межведомственная делегация администрации президента США Джо Байдена встречалась с представителями Сирийских демократических сил (СДС) – политической организации сирийских курдов. В таких обстоятельствах новая операция маловероятна, считает Гаджиев.
Кроме того, говорит эксперт, сохранилась и жесткая позиция Ирана по поводу наземной операции в Сирии. Россия, предостерегавшая в июне от этого Эрдогана, сейчас более занята украинским направлением, но она также не сторонница силовых действий Анкары в Сирии, говорит Гаджиев. Израиль, с которым Турция стала налаживать отношения в этом году, Саудовская Аравия, ОАЭ тоже против, замечает эксперт.
Наконец, в последние месяцы Анкара неоднократно заявляла, что не исключает возобновления диалога с Дамаском после выборов 2023 г. в Турции, говорит Гаджиев. Так что операция могла бы поставить крест на налаживании отношений с Сирией, а особенно негативно, по мнению эксперта, на это могли бы отреагировать в канун планируемого на конец ноября саммита Астанинской тройки (группа России, Турции и Ирана, цель которой – урегулирование военного конфликта в Сирии).
Нынешние удары по Сирии теоретически могут стать прологом для наземной военной турецкой операции, возражает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раневский. По его словам, как минимум бомбардировки планировались давно. Если масштабной операции не последует, эти акции будут демонстрацией решимости Эрдогана в канун предвыборного 2023 года, считает эксперт.
По мнению Надеина-Раневского, ни имя, ни внешность задержанной после теракта женщины не являются курдскими. Более того, РПК выразила соболезнования погибшим в результате атаки в Стамбуле, не брала ответственность за него – обычно она атакует исключительно силовиков, турецких чиновников и ренегатов из своей среды, считает эксперт. Также он отмечает, что YPG не подчиняется РПК.
Уже вечером 20 ноября был обстрелян турецкий КПП на границе с Сирией, пострадали один военный и двое полицейских, сообщило агентство Anadolu.