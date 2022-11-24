Жаир Болсонару пожаловался в суд на электронные урны

О том, что Болсонару не удастся обжаловать итоги выборов, после того как их результаты одновременно утвердили и высший избирательный суд Бразилии, и военные, которым президент приказывал вести параллельный подсчет итогов голосования, говорит также завкафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева. «Лула однозначно победил. Шансов на оспаривание итогов у Болсонару никаких нет. Уличного противостояния как такового сейчас нет, но отдельные протесты есть и могут продлиться дальше. Правда, шансов у этих протестов тоже нет», – считает Окунева. Больших перспектив оспорить итоги второго тура у Болсонару нет, согласен профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец: «Бразильцы гордятся своей электронной системой голосования, которая очень хорошо зарекомендовала себя за долгие годы ее существования».