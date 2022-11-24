Жаир Болсонару пожаловался в суд на электронные урны

Жаир Болсонару пожаловался в суд на электронные урныНо оспорить итоги президентских выборов в Бразилии у него шансов нет
Пока еще действующий президент Бразилии Жаир Болсонару 22 ноября подал жалобу в высший избирательный суд Бразилии на итоги голосования, которое прошло 30 октября, передает CNN Brasil. Болсонару в этот день во втором туре проиграл кандидату от социалистической Партии трудящихся Луису Инасиу Лула да Силве, который руководил страной в 2003–2010 гг., причем с минимальным отрывом: 50,9% против 49,1%. В абсолютных цифрах преимущество Лула да Силвы перед Болсонару составило 2,14 млн голосов. К жалобе проигравшего кандидата в высший избирательный суд Бразилии присоединился председатель выдвинувшей Болсонару либеральной партии Вальдемар Коста Нето. Они утверждают, что пять видов электронных урн во время второго тура 30 октября были подвержены «непоправимым неисправностям», что делало их использование неправомерным.
Сторонники Болсонару наняли для аудита результатов выборов независимую экспертную организацию Voto Legal, отмечает юрист Антон Тимченко, по итогам исследования установлено, что все электронные урны, сделанные раньше 2020 г., вместо уникального идентификационного номера, присвоенного каждой машине для контроля за корректностью ее работы, отражают одинаковое для всех сочетание цифр – 67305985. На этом основании болсонаристы требуют аннулировать голоса избирателей, проголосовавших во втором туре при помощи этих 279 336 электронных урн. Если это требование будет удовлетворено, то победителем выборов с результатом 51,05 % будет признан уходящий президент, отмечает эксперт.
Правда, говорит Тимченко, прежде Болсонару семь раз был депутатом парламента и не имел никаких претензий к электронному голосованию, применяемому с 2000 г. на бразильских выборах. «Система электронных урн – предмет национальной гордости бразильцев – признана различными политическими силами страны, надежность механизма неоднократно подтверждалась и внешними проверками, и международными экспертами. Военные, которых по инициативе Болсонару привлекли надзирать за тем, чтобы не было нарушений, уже опубликовали отчет, в котором указали, что у них нет подтверждений каких-либо фальсификаций», – говорит он. И хотя упомянутый баг есть, он не мешает установить конкретный участок, где голосовал избиратель.
О том, что Болсонару не удастся обжаловать итоги выборов, после того как их результаты одновременно утвердили и высший избирательный суд Бразилии, и военные, которым президент приказывал вести параллельный подсчет итогов голосования, говорит также завкафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева. «Лула однозначно победил. Шансов на оспаривание итогов у Болсонару никаких нет. Уличного противостояния как такового сейчас нет, но отдельные протесты есть и могут продлиться дальше. Правда, шансов у этих протестов тоже нет», – считает Окунева. Больших перспектив оспорить итоги второго тура у Болсонару нет, согласен профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец: «Бразильцы гордятся своей электронной системой голосования, которая очень хорошо зарекомендовала себя за долгие годы ее существования».
Болсонару для победы нужно будет доказать, что из-за ее некорректной работы он потерял как минимум 2 млн голосов, отмечает Хейфец. Тимченко говорит, что болсонаристы таким образом сами себя загоняют в ловушку. Председатель высшего избирательного суда Алешандри ди Мораес постановил, что иск должен касаться не только голосов избирателей во втором туре выборов, но и в первом – ведь оба раза использовались одни и те же электронные урны.
«А пересмотр итогов первого тура поставил бы под угрозу 99 мандатов в палате депутатов, которые болсонаристы завоевали на всеобщих выборах (когда голосование шло не только за президента, но и за депутатов парламента и сенаторов. – «Ведомости»), – лучший результат за всю их историю», – говорит Тимченко. К тому же, как сообщает CNN Brasil, высший избирательный суд возглавляют противники уходящего главы государства, поэтому исход тяжбы, скорее всего, предрешен.