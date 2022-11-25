Владимир Путин поручил искусственному интеллекту поднимать российскую промышленность

Он отметил, что сейчас в тройке лидеров по цифровизации госуслуг Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, которые являются партнерами России. Сама же Россия входит по этому показателю в десятку глобальных лидеров. Путин заявил, что нужно использовать технологии ИИ для различных отраслей промышленности, поскольку они повышают производительность, некоторые отрасли благодаря этому растут на 20–30% за десятилетие. Поэтому, по его словам, в ближайшее десятилетие нужно обеспечить массовое внедрение ИИ во все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления. Он привел в пример тот же «Сбер», где, по его данным, каждый шестой рубль в 2021 г. был заработан благодаря технологиям ИИ.