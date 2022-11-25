Владимир Путин поручил искусственному интеллекту поднимать российскую промышленность

Владимир Путин поручил искусственному интеллекту поднимать российскую промышленностьПрезидент выступил на конференции «Сбера» и рассказал о том, как он видит развитие IT-технологий
Владимир Путин выступил на конференции Сбербанка Artifical Intelligence Journey, посвященной, как понятно из названия, искусственному интеллекту (ИИ). Дискуссия, в которой принял участие президент, называлась «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста». На конференции президент представил предложения для развития информационных технологий, а также познакомился с проектами в сфере ИИ, в разработке которых участвует «Сбер» и другие российские компании.
Президент в начале дискуссии удивился, что его посадили так далеко от участников. «У нас как начнут что-то делать, за что-то берутся, так доводят до крайности немного», – также заметил он.
Свое же выступление Путин начал уже с того, что сейчас значение прорывов в сфере ИИ колоссально, соперничество между государствами идет ожесточенное: «От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив».
Он отметил, что сейчас в тройке лидеров по цифровизации госуслуг Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, которые являются партнерами России. Сама же Россия входит по этому показателю в десятку глобальных лидеров. Путин заявил, что нужно использовать технологии ИИ для различных отраслей промышленности, поскольку они повышают производительность, некоторые отрасли благодаря этому растут на 20–30% за десятилетие. Поэтому, по его словам, в ближайшее десятилетие нужно обеспечить массовое внедрение ИИ во все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления. Он привел в пример тот же «Сбер», где, по его данным, каждый шестой рубль в 2021 г. был заработан благодаря технологиям ИИ.
Среди предложений, которые высказал президент в ходе своего выступления, – новый федеральный проект развития робототехники. Поскольку Россия отстает в сфере внедрения промышленных роботов, он поручил правительству определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и их последующего внедрения.
С 2023 г. бизнес сможет воспользоваться налоговыми льготами при покупке и внедрении отечественных IT-решений – при расчете налога на прибыль не будет учитываться сумма, в 1,5 раза превышающая расходы компании на покупку российских разработок. Правительству он поручил представить предложения по изменению нормативных требований, стандартов и регламентов, которые препятствуют внедрению ИИ. Кабмину также дано задание поддержать развитие облачных технологий в России. По мнению Путина, надо оказать содействие «развитию собственных суверенных облачных технологий», в частности работать и хранить данные на отечественной облачной платформе. Госдуме же президент поручил ускорить работу над законопроектом о доступе к обезличенным данным. Это поправки правительства в закон о персональных данных, где в числе прочего речь идет об использовании обезличенных персональных данных россиян «в том числе для предпринимательской деятельности».
Обратился президент и к главам регионов, в частности к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьева, чтобы на площадке Госсовета распространять опыт внедрения ИИ, который используется в Московском регионе. Также он поручил правительству подготовить и реализовать переход всей системы госвласти на федеральном и региональном уровне к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода. Здесь, по его словам, также можно использовать опыт Москвы. Кроме того, он предложил включить внедрение технологий ИИ в каждый нацпроект, госпрограммы и инвестпрограммы. По его мнению, предприятия и отрасли должны перестраивать свои подходы и постоянно учиться чему-то новому.
Затронул президент и тему независимой системы международных платежей, которая, по его мнению, может быть создана на базе технологий цифровых валют и блокчейна. Такая система будет более удобной, но при этом безопасной и независимой от банков и вмешательства третьих стран, считает он. «Существующая сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни, они реально, монопольно все контролируют», – сказал Путин.
Президент выслушал и ученых, которые занимаются темой ИИ. Елена Соколова из Лаборатории искусственного интеллекта «Сбера» рассказала, как они с помощью ИИ занимаются ранним выявлением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В частности, она привела пример: в пандемию накопилось много результатов КТ легких и они в лаборатории научили ИИ по снимкам находить предрасположенность к раку легких. Было исследовано 1500 снимков, из них ИИ нашел 12 – тех людей, кто может заболеть раком легких. В итоге диагноз действительно подтвердился у восьми человек, сказала Соколова. Она предложила для подобных исследований упростить получение обезличенных медицинских данных.
Кроме того, президент выслушал и других разработчиков, которые занимаются беспилотниками, созданием новых материалов и искусственным интеллектом, который разрабатывает другие искусственные интеллекты.