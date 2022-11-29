К началу 2023 года возможно усиление запроса на стабильность и социальную повестку

К началу 2023 года возможно усиление запроса на стабильность и социальную повесткуЭксперты АПЭК считают, что это увеличит шансы единороссов на продвижение своей программы
«Народная программа» «Единой России» стала основой для постоянного взаимодействия с локальными сообществами и укрепления каналов обратной связи с избирателями, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Ведомости». Программа, которую единороссы утвердили на втором этапе съезда 24 августа 2021 г., включает в себя строительство и реновацию школ, фельдшерско-акушерских пунктов, газификацию и др.
Программа опирается в том числе на региональные бюджеты, поддержанные единороссами, а также на федеральные целевые программы. В 2022 г. на ее реализацию было выделено около 35 млрд руб. бюджетных средств в тех 18 регионах, где проходили крупные кампании по выборам депутатов, говорил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
С учетом новых задач по поддержке граждан в условиях санкционного давления и помощи семьям военнослужащих (в том числе призванных в рамках объявленной 21 сентября частичной мобилизации), работы с новыми регионами, новых целей в сфере импортозамещения и инфраструктурного развития ожидается внесение новых дополнений в документ в декабре 2022 г., отмечают эксперты АПЭК.
«Несмотря на всплески тревожности населения в условиях новых вызовов в течение осени, «Единая Россия» смогла сохранить высокий уровень общественной поддержки, заданный еще в начале нового этапа патриотической консолидации в конце февраля – начале марта 2022 г.», – подчеркивают в АПЭК. К примеру, по данным ВЦИОМ и ФОМ, одного из пиков рейтинг единороссов достиг сразу после объявления частичной мобилизации (41,6 и 46% по версии каждого из полстеров соответственно).
В конце 2022 г. – первой половине 2023 г. вероятно «усиление общественного запроса на стабильность и внимание к социальной и региональной повестке», отмечают авторы этого доклада. В этой ситуации ставка единороссов на реализацию инициатив, представленных ими в рамках «народной программы» в период кампании 2021 г., «с большой вероятностью» может стать их конкурентным преимуществом. В ближайшие месяцы можно ожидать «сопряжения» запросов на возвращение «повестки мирного времени» с мобилизационным подходом к реализации заявленных инициатив – «ярко выраженные» проявления этого тренда наблюдались уже в ходе губернаторских кампаний 2022 г.
30–35%
составлял рейтинг «Единой России» в марте 2021 г., говорил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский
Будет возрастать роль муниципальной повестки и локальных сообществ. «В этой ситуации особую роль приобретают как усилия партии по вовлечению общественных активистов на местах в контроль за реализацией «народной программы», так и содержательная сторона документа, в котором существенное внимание уделено, например, городскому благоустройству, поддержке сельских территорий, экологической проблематике, вопросам социальной газификации», – заявляют в АПЭК.
По «повестке мирного времени» власть работала и ранее, говорит гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. «Социальный триллион» «Единой России» в бюджете 2023 г., например, рассчитывался давно», – отмечает он. Такая повестка в любом случае широко представлена в информационном поле, считает он, но появились мобилизационные акценты в методах ее проведения – в частности, более оперативный характер принятия решений.
Это может улучшить результаты избирательной кампании 2023 г., полагает Орлов: «Прежде всего, большая часть электората партии [и так] настроена патерналистски. Социальная повестка мирная и долгосрочная, она снимает фрустрацию и тревожность».
«Люди в принципе не читают программы партий. Но при этом они должны быть уверены, что такие программы есть», – говорит политолог Алексей Макаркин. Программа единороссов сопряжена с планами исполнительной власти, часть ее реализовывается, отмечает он. И в целом, как считает Макаркин, позиция партии в текущей ситуации успокаивает избирателей, поскольку есть надежда, что «скоро все вернется к повестке 2021 г.».