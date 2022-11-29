К началу 2023 года возможно усиление запроса на стабильность и социальную повестку

В конце 2022 г. – первой половине 2023 г. вероятно «усиление общественного запроса на стабильность и внимание к социальной и региональной повестке», отмечают авторы этого доклада. В этой ситуации ставка единороссов на реализацию инициатив, представленных ими в рамках «народной программы» в период кампании 2021 г., «с большой вероятностью» может стать их конкурентным преимуществом. В ближайшие месяцы можно ожидать «сопряжения» запросов на возвращение «повестки мирного времени» с мобилизационным подходом к реализации заявленных инициатив – «ярко выраженные» проявления этого тренда наблюдались уже в ходе губернаторских кампаний 2022 г.