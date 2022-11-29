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Кудрин покидает пост главы Счетной палаты

Ожидается, что он перейдет на работу в «Яндекс»
Любовь Романова
Андрей Гордеев / Ведомости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин во вторник, 29 ноября, сообщил о намерении покинуть контрольное ведомство. В своем Telegram-канале он написал, что подал соответствующее заявление президенту Владимиру Путину в установленном порядке. После 25 лет работы в госсекторе Кудрин собирается «сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

25 ноября ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Кудрин вскоре может перейти в «Яндекс». В тот же день «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах.

По словам источников The Bell, в «Яндексе» Кудрин возглавит новую управляющую структуру, в которую также войдет действующий менеджмент компании. Через эту структуру они, по сути, будут контролировать компанию в плане принятия решений по ключевым вопросам, отмечали источники. По данным издания, схему раздела активов «Яндекса» Кудрин утвердил на встрече с Путиным на прошлой неделе. За помощью с согласованием сделки в Кремле к главе Счетной палате обратился основатель «Яндекса» Аркадий Волож, утверждали источники The Bell. По данным СМИ, Кудрин после разделения активов и перехода в компанию может получить около 5% акций «Яндекса».

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Часть иностранных активов останется в управлении Yandex N.V., которая в дальнейшем сменит название

Совет Федерации рассмотрит представление президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты 30 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в верхней палате. В этот день пройдет плановое заседание палаты. Сенаторам поступило представление президента об отставке Кудрина с должности, сообщило 29 ноября агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по бюджету Анатолия Артамонова.

Кудрин имел возможность попросить об отставке главу государства, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 29 ноября. «Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет в виду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей. Так или иначе, какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», – отметил Песков.

«Что касается кандидатур [на пост председателя Счетной палаты], то мы традиционного никогда не анонсируем», – добавил он.

Председатель Счетной палаты по Конституции назначается Советом Федерации на шесть лет по представлению президента.

Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кудрин был назначен главой Счетной палаты в мае 2018 г. До этого ведомство возглавляла Татьяна Голикова, которая покинула пост в связи с назначением вице-премьером. Таким образом, первый срок полномочий Кудрина должен был истечь в мае 2024 г. СМИ писали, что возглавить ведомство после ухода Кудрина могут первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков или глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По словам источника РБК, никаких окончательных решений на этот счет не принималось, и возможны самые неожиданные решения со стороны президента.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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