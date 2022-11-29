Кудрин покидает пост главы Счетной палаты

Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кудрин был назначен главой Счетной палаты в мае 2018 г. До этого ведомство возглавляла Татьяна Голикова, которая покинула пост в связи с назначением вице-премьером. Таким образом, первый срок полномочий Кудрина должен был истечь в мае 2024 г. СМИ писали, что возглавить ведомство после ухода Кудрина могут первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков или глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По словам источника РБК, никаких окончательных решений на этот счет не принималось, и возможны самые неожиданные решения со стороны президента.