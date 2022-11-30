Великобритания пересмотрит отношения с Китаем

В 2016 г. Британия стала восьмым по значимости торговым партнером Китая в мире и вторым в Евросоюзе. Лондон охотно вкладывался в инвестиционные проекты Китая, в том числе в инициативу «Пояс и путь». Только в 2017 г. британские власти инвестировали в Китай 20 млрд фунтов стерлингов ($24 млрд). Руководивший тогда британским казначейством канцлер Филип Хэммонд назвал Британию естественным партнером Китая в рамках инициативы «Пояс и путь», обосновав это географическим положением страны на западной оконечности китайского инфраструктурного проекта. В 2018 г. британский премьер Тереза Мэй посещала Пекин, по итогам визита были заключены торговые договоры более чем на 9,3 млрд фунтов стерлингов ($11,2 млрд). Общий товарооборот между двумя странами в 2018 г. составил 63,4 млрд фунтов стерлингов ($76,1 млрд).