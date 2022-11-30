Великобритания пересмотрит отношения с Китаем

Великобритания пересмотрит отношения с КитаемОб этом объявил британский премьер Риши Сунак
Британский премьер Риши Сунак 28 ноября в своей первой большой речи на тему международных отношений охарактеризовал Китай как страну, бросающую системный вызов британским ценностям и интересам. КНР хочет добиться глобального влияния, используя для этого все имеющиеся у него политические рычаги, пояснил Сунак.
Укрепление экономических связей с Китаем, чего британское правительство добивалось ранее, не привело к каким-либо положительным результатам и не изменило подход Китая к международным и внутренним делам. «Будем честны, так называемая золотая эпоха закончилась. Вместе с ней ушли и наивные представления о том, что торговля [между Британией и КНР] может привести к социальным и политическим реформам», – подчеркнул Сунак.
Примечательно, что высказанная премьером позиция отличается от его же заявлений 2021 г., когда он занимал пост министра финансов. Тогда Сунак воздерживался от подобной риторики и предлагал разработать в отношении КНР стратегию, которая учитывала бы и проблему прав человека в Китае, и расширение экономических связей между Пекином и Лондоном.
Под золотой эпохой Сунак понимает период в британо-китайских отношениях, ознаменовавшийся наиболее тесным и активным сотрудничеством двух стран. Официально эта эпоха была объявлена в октябре 2015 г. на встрече премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и председателя КНР Си Цзиньпина.
В 2016 г. Британия стала восьмым по значимости торговым партнером Китая в мире и вторым в Евросоюзе. Лондон охотно вкладывался в инвестиционные проекты Китая, в том числе в инициативу «Пояс и путь». Только в 2017 г. британские власти инвестировали в Китай 20 млрд фунтов стерлингов ($24 млрд). Руководивший тогда британским казначейством канцлер Филип Хэммонд назвал Британию естественным партнером Китая в рамках инициативы «Пояс и путь», обосновав это географическим положением страны на западной оконечности китайского инфраструктурного проекта. В 2018 г. британский премьер Тереза Мэй посещала Пекин, по итогам визита были заключены торговые договоры более чем на 9,3 млрд фунтов стерлингов ($11,2 млрд). Общий товарооборот между двумя странами в 2018 г. составил 63,4 млрд фунтов стерлингов ($76,1 млрд).