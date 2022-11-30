Представителям региональных органов власти рассказали о патриотизме и воспитании

Представителям региональных органов власти рассказали о патриотизме и воспитанииДля них провели семинар на Дальнем Востоке
В Хабаровске впервые прошел окружной семинар по воспитательно-пропагандистской работе. Он был организован для ответственных за пропагандистскую работу сотрудников университетов, школ, а также профильных чиновников, в том числе вице-губернаторов регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом «Ведомостям» рассказали три участника семинара.
Организатором мероприятия выступил аппарат полпреда в ДФО. В качестве лекторов выступили министр образования Сергей Кравцов и замминистра культуры Надежда Преподобная, главный советник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Вячеслав Смирнов. В этом же качестве, судя по программе, с которой ознакомились «Ведомости», были приглашены заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов, социолог, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, политологи Алексей Чадаев, Марат Баширов, руководитель общества «Знание» Максим Древаль и др.