Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Представителям региональных органов власти рассказали о патриотизме и воспитании

Для них провели семинар на Дальнем Востоке
Елена Мухаметшина Анна Нараева
Среди лекторов был в том числе министр образования Сергей Кравцов (на фото) / Артем Геодакян / ТАСС

В Хабаровске впервые прошел окружной семинар по воспитательно-пропагандистской работе. Он был организован для ответственных за пропагандистскую работу сотрудников университетов, школ, а также профильных чиновников, в том числе вице-губернаторов регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом «Ведомостям» рассказали три участника семинара.

Организатором мероприятия выступил аппарат полпреда в ДФО. В качестве лекторов выступили министр образования Сергей Кравцов и замминистра культуры Надежда Преподобная, главный советник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Вячеслав Смирнов. В этом же качестве, судя по программе, с которой ознакомились «Ведомости», были приглашены заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов, социолог, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, политологи Алексей Чадаев, Марат Баширов, руководитель общества «Знание» Максим Древаль и др.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных