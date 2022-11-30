Представителям региональных органов власти рассказали о патриотизме и воспитании

Организатором мероприятия выступил аппарат полпреда в ДФО. В качестве лекторов выступили министр образования Сергей Кравцов и замминистра культуры Надежда Преподобная, главный советник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Вячеслав Смирнов. В этом же качестве, судя по программе, с которой ознакомились «Ведомости», были приглашены заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов, социолог, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, политологи Алексей Чадаев, Марат Баширов, руководитель общества «Знание» Максим Древаль и др.