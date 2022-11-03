В вузах может появиться новый предмет – основы российской государственности

В вузах может появиться новый предмет – основы российской государственностиВласти начали обсуждать реформу высшего гуманитарного образования
По словам двух близких к Старой площади источников «Ведомостей», администрация президента (АП) и Минобрнауки начали обсуждать реформу гуманитарного знания в российских университетах. Один из собеседников утверждает, что планируются серьезные перемены, а в разработке проекта задействовано несколько подразделений АП: как минимум управление президента по общественным проектам (УОП) и управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС). Этот источник утверждает, что одной из составляющих преобразований в высшем образовании должно стать появление патриотической дисциплины в вузах. Обсуждается введение курса «Основы российской государственности» в вузах, говорит другой близкий к АП источник «Ведомостей»: «Раньше это касалось школьников, теперь особый подход начали искать к студентам».
Рассуждения о ДНК
Часть работы ведется публично, и ее итоги представят 3 ноября на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Обсуждение новых подходов к гуманитарным наукам проходило в конце октября в Сочи на научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России». Организаторами этой конференции стали Минобрнауки, МГУ им. М. В. Ломоносова, а также проекты, которые входят в контур внутриполитического блока Кремля: общество «Знание» и ЭИСИ. Сам проект «ДНК России» разрабатывался Минобрнауки в соответствии с рекомендациями экспертно-методического совета комиссии Госсовета по направлению «Наука». Курирует его директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» профессор МГУ Андрей Полосин.
Открыл мероприятие 26 октября помощник президента Владимир Мединский, который, по словам одного из источников «Ведомостей», также работает над концепцией патриотического воспитания. Из публичного заявления чиновника следует, что сейчас стоит задача больше говорить «о сути общественных наук, о тех вопросах бытия и жизни собственной страны». Гендиректор «Знания» Максим Древаль заявил, что в условиях информационной войны нужно сконцентрировать усилия на «сохранении культурно-исторического наследия своей страны».
Начальник УГС Александр Харичев говорил, что в курсе «Основы российской государственности» должны быть три компонента: национальные идеи (которые «должны быть четко провозглашены и понятны»), исторический опыт и социологический запрос. Национальные идеи, по его словам, должны быть основаны на пяти составляющих: патриотизм, доверие граждан, солидарность, семья и созидание. «Таким образом, если посмотреть на национальные цели через призму общественного сознания, то стране нужен гражданин – деятельностный патриот, настроенный на созидание и ориентированный на семейные ценности. Также необходимо единство в обществе и доверие власти. Вот оптимальные условия для того, чтобы сохранить и развивать государство», – сказал Харичев (цитата по сайту «Знания»).
В конце выступления Харичев сформулировал, какой, по его мнению, может стать идеальная Россия: «Это суверенное, сильное, социальное государство с солидарным обществом неравнодушных людей, патриотов-созидателей в справедливом мире, в котором система глобальной безопасности базируется на уважении к цивилизационной уникальности и национальным интересам». Куратор внутриполитического блока Кремля, бывший начальник Полосина по «Росатому» Сергей Кириенко заявил, что сейчас «идет борьба» за молодое поколение и Россия должна защитить свою молодежь.
100 000 преподавателей
из 500 вузов примут участие в проекте по вовлечению академического сообщества в создание нового подхода к гуманитарнм дисциплинам, говорится на сайте СПбГУ
Задачей конференции, как отметил замминистра науки и образования Григорий Гуров, была разработка единой позиции в вопросах воспитательной и образовательной деятельности в университетах, что особенно важно с точки зрения гуманитарного знания, «где присутствует множество различных мнений и позиций». «Важно, чтобы преподаватели в России пользовались отечественной базой знаний, а не концентрировались на западной модели философии, политологии и других общественных наук. Часто мы сталкиваемся с интерпретациями, которые ущемляют роль России, российской науки, русской мысли», – заявил Гуров. Поэтому, по его словам, важно вырабатывать единый базис для преподавателей. Сейчас в рамках проекта «ДНК России» разработан курс повышения квалификации для университетских преподавателей и программа дополнительного образования «Школа экспертов общественных наук», сообщало Минобрнауки, до 1 сентября 2023 г. обучение должны пройти 6000 преподавателей.
Российская цивилизация
Полосин заявил «Ведомостям», что пока говорить о появлении новой дисциплины в вузах преждевременно: «Рано говорить, будет ли это самостоятельный курс или нет, будет ли такая дисциплина, как основы российской государственности, и уместно ли ее вводить, ведь части знаний по этому предмету входят в философию, правоведение, географию, экономику и другие гуманитарные науки». По его мнению, сейчас общественные науки оказались перед жестким выбором: «Перед ними встает комплекс вопросов, связанных с вызовами, стоящими перед Россией в рамках мировых процессов. И на эти вопросы пытается ответить наш проект, и как раз основным предметом изучения становится развитие государственности как явления, и он касается всех наук – от философии до культурологии».
Но участники конференции в Сочи пришли к выводу, что «ни в коем случае нельзя говорить о том, что у России есть выбор между Востоком и Западом», заявил «Ведомостям» Полосин: «Есть собственная цивилизационная форма России».
Экспертно-методический совет комиссии Госсовета по науке был сформирован в середине лета этого года, а Минобрнауки выделило 26 грантов разным вузам на разработку концепции «ДНК России». По сути, совет обеспечивает взаимодействие между ведомством и неминистерскими кругами, говорит Полосин: «А основная задача – привлечь академическое сообщество в разработку тематик и, если потребуется, [учебного] курса. А о том, будет ли вводиться курс как отдельный предмет или в рамках других дисциплин, ответят сами преподаватели вузов». В рамках совета действует отдельная лаборатория по формированию нормативно-правовых актов на этот счет.
Речь идет о своеобразной идеологизации высшего гуманитарного образования, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: оно нуждается в модерировании, поскольку в его рамках не всегда ясно, что нужно говорить. Это импортозамещение в духовной сфере, считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «За последние 30 лет у русских ученых появилось много достижений в таких дисциплинах, как политология, история, социология. К сожалению, до вузовских программ они доходят редко и слабо. В основном преподавание ведется в постсоветской парадигме «70 лет мы шли не туда, зато теперь прозрели и идем на Запад, учимся у него, держим его за образец». Время требует нового, более патриотичного и актуального подхода».