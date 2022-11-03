В вузах может появиться новый предмет – основы российской государственности

Полосин заявил «Ведомостям», что пока говорить о появлении новой дисциплины в вузах преждевременно: «Рано говорить, будет ли это самостоятельный курс или нет, будет ли такая дисциплина, как основы российской государственности, и уместно ли ее вводить, ведь части знаний по этому предмету входят в философию, правоведение, географию, экономику и другие гуманитарные науки». По его мнению, сейчас общественные науки оказались перед жестким выбором: «Перед ними встает комплекс вопросов, связанных с вызовами, стоящими перед Россией в рамках мировых процессов. И на эти вопросы пытается ответить наш проект, и как раз основным предметом изучения становится развитие государственности как явления, и он касается всех наук – от философии до культурологии».