Первые «Разговоры о важном» прошли без ура-патриотизма

Урок был посвящен Дню знаний. Ученики 1–2-го классов услышали, зачем учиться. Школьникам 3–4-го классов рассказали, что такое прогресс и открытия. Остальным говорили про «составные части успеха», возможность участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также предложили изучить проекты, представленные на платформе «Россия – страна возможностей» (автономная некоммерческая организация учреждена указом главы государства, ее курирует администрация президента). Для разных возрастов Минпросвещения подготовило и опубликовало материалы к уроку.