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Первые «Разговоры о важном» прошли без ура-патриотизма

Детям рассказали о важности платформы «Россия – страна возможностей»
Анастасия Курилова
Максим Стулов / Ведомости

В российских школах и колледжах 5 сентября для учеников первой смены школьный день впервые начался с поднятия флага и исполнения гимна России, после чего состоялся урок «Разговоры о важном». Ученикам второй смены провели новое занятие в конце школьного дня.

Урок был посвящен Дню знаний. Ученики 1–2-го классов услышали, зачем учиться. Школьникам 3–4-го классов рассказали, что такое прогресс и открытия. Остальным говорили про «составные части успеха», возможность участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также предложили изучить проекты, представленные на платформе «Россия – страна возможностей» (автономная некоммерческая организация учреждена указом главы государства, ее курирует администрация президента). Для разных возрастов Минпросвещения подготовило и опубликовало материалы к уроку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных