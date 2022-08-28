Минпросвещения опубликовало планы по патриотическим урокам для детей

В 2022 г. каждая неделя будет начинаться с поднятия флага и с гимна России, а затем первым уроком будут «Разговоры о важном», пояснила учитель математики школы № 24 Оренбурга Елена Щукина. «Уложимся со всем в 40 минут, – утверждает она. – Для детей, которые ходят во вторую смену, это будет последний урок». По ее словам, вести уроки будут классные руководители, в обязанности которых уже входит работа по воспитанию учеников.