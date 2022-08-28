Минпросвещения опубликовало планы по патриотическим урокам для детей

Минпросвещения опубликовало планы по патриотическим урокам для детейОни направлены на формирование взглядов школьников на основе «базовых национальных ценностей»
Минпросвещения опубликовало материалы патриотических занятий «Разговоры о важном» для школьников и студентов колледжей. На данный момент учителям доступны необходимые элементы (включая видеоматериалы) для четырех сентябрьских уроков.
В 2022 г. каждая неделя будет начинаться с поднятия флага и с гимна России, а затем первым уроком будут «Разговоры о важном», пояснила учитель математики школы № 24 Оренбурга Елена Щукина. «Уложимся со всем в 40 минут, – утверждает она. – Для детей, которые ходят во вторую смену, это будет последний урок». По ее словам, вести уроки будут классные руководители, в обязанности которых уже входит работа по воспитанию учеников.
Первый урок 5 сентября будет посвящен Дню знаний. Ученики 1–2-го классов услышат, зачем учиться. Школьники 3–4-го классов узнают, что такое прогресс и открытия. Остальным расскажут про возможность участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также предложат изучить проекты, представленные на платформе «Россия – страна возможностей» (ее курирует администрация президента).
На 12 сентября назначили второй урок «Наша страна – Россия». Младшеклассники узнают о любви якутского охотника к природе своего края, прослушают стихотворения про Родину и обсудят пословицу «Родину любить – Родине служить». А ученикам 5–11-го классов и студентам колледжей расскажут о проведении специальной военной операции на Украине.
Учителя, в частности, объяснят, что Вооруженные силы РФ вместе с ДНР и ЛНР ведут активные действия для защиты населения республик, недопущения появления баз НАТО на территории Украины. Но, как следует из методичек, «огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия». Старшеклассникам также объяснят, что «по-настоящему патриотически настроенные люди готовы защищать свою Родину с оружием в руках».
Также в сентябре пройдут уроки, посвященные 165-летию со дня рождения Константина Циолковского, основоположника теоретической космонавтики, и Дню пожилых людей. Восемь уроков пройдет в октябре и ноябре, в том числе ко Дню народного единства.
«Разговоры о важном» направлены на формирование взглядов и убеждений школьников на основе «базовых национальных ценностей», пояснил «Ведомостям» представитель Минпросвещения. Всего до конца учебного года запланировано 34 таких урока. Их программу прорабатывал подведомственный Минпросвещения Институт стратегии развития образования РАО. На них было выделено 22 млн руб., следует из материалов госзакупок и публикаций СМИ.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) считает, что «все наше образование должно быть патриотично», так как дети должны знать свою историю, культуру. Но такие уроки должны проходить «без формализма», добавил он.
Как полагает член совета профсоюза «Учитель», преподаватель истории и обществознания Дмитрий Казаков, «нельзя все сдвигать в милитаризм, ведь не каждый может быть солдатом»: «Ученый, делающий открытия, врач, борющийся за жизни людей, учитель, воспитывающий новое поколение, – тоже патриот». Новые уроки могут отвлечь учителей от обучения детей и скатятся к формализму, а методички – «свидетельство того, что учителям не доверяют воспитание», опасается Казаков.
К примеру, 24 августа советник министра просвещения Мария Муркова заявила учителям на педсовете в Самарской области с участием губернатора, что они находятся «на передовой» борьбы за детей. «Любое государство можно разрушить, если разрушить национальное самосознание», – отметила она.