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Пентагон обеспокоен увеличением ядерного арсенала КНР

Он может достичь запаса в 1500 ядерных боеголовок к 2035 году
Владимир Кулагин
В докладе Пентагона не указано, сколько у КНР имеется стратегических, а сколько тактических боеголовок / Thomas Peter / Reuters

К 2035 г. Китай может получить арсенал в 1500 ядерных боеголовок, пишет Reuters со ссылкой на опубликованный 29 ноября ежегодный доклад минобороны США. «В течение следующего десятилетия КНР намерена модернизировать, диверсифицировать и расширить свои ядерные силы», – говорится в документе. По мнению аналитиков Пентагона, начиная с 2021 г. Пекин, вероятно, «ускорил свою ядерную экспансию», в результате чего оперативный запас всех типов (стратегических и нестратегических) ядерных боеголовок КНР превысил 400 единиц.

Один из чиновников Пентагона сообщил Reuters, что такое быстрое наращивание невозможно держать в секрете. Кроме того, там заподозрили Пекин в отходе от прежней стратегии, которую сами китайцы называли «бережливым и эффективным средством сдерживания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных