Пентагон обеспокоен увеличением ядерного арсенала КНР

К 2035 г. Китай может получить арсенал в 1500 ядерных боеголовок, пишет Reuters со ссылкой на опубликованный 29 ноября ежегодный доклад минобороны США. «В течение следующего десятилетия КНР намерена модернизировать, диверсифицировать и расширить свои ядерные силы», – говорится в документе. По мнению аналитиков Пентагона, начиная с 2021 г. Пекин, вероятно, «ускорил свою ядерную экспансию», в результате чего оперативный запас всех типов (стратегических и нестратегических) ядерных боеголовок КНР превысил 400 единиц.