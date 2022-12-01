Пригожин ответил на попытки США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Издание связывало это с усилиями США, направленными на то, чтобы воспрепятствовать участию ЧВК в конфликте на Украине и «ее растущему присутствию в Африке». Администрации Байдена это предоставило бы возможность преследовать участников ЧВК в соответствии с уголовным законодательством и отслеживать активы компании, писал Bloomberg. «Что касается критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, – там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист, – отметил Пригожин. – ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит». Бизнесмен отметил, что знает об этом «как специалист в области борьбы с терроризмом».