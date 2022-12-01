Пригожин ответил на попытки США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Пригожин ответил на попытки США признать ЧВК «Вагнер» террористической организациейОн считает, что под это определение больше подходит деятельность Соединенных Штатов
ЧВК «Вагнер» в «любых своих действиях свято защищает» интересы России, соблюдая все нормы морали, заявил «Ведомостям» через пресс-службу холдинга «Конкорд» предприниматель и организатор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах», – сообщил Пригожин «Ведомостям».
29 ноября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией.
Издание связывало это с усилиями США, направленными на то, чтобы воспрепятствовать участию ЧВК в конфликте на Украине и «ее растущему присутствию в Африке». Администрации Байдена это предоставило бы возможность преследовать участников ЧВК в соответствии с уголовным законодательством и отслеживать активы компании, писал Bloomberg. «Что касается критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, – там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист, – отметил Пригожин. – ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит». Бизнесмен отметил, что знает об этом «как специалист в области борьбы с терроризмом».
Пригожин в связи с этим напомнил «Ведомостям», чем еще, по его мнению, известна ЧВК «Вагнер»: «остановила геноцид русского населения» в Донбассе в 2014 г.; «разгромила» запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ в Сирии в 2015-2017 гг.; не позволила террористам, финансируемым Францией и США, «устроить переворот» по образцу 2013 г. в ЦАР; уничтожила «тысячи террористов ИГИЛ, "Аль-Каиды", "Катиба Масины" в Сахеле». Кроме того, специалисты «медиаимперии» Пригожина уже «оказали жесткое противодействие США по вмешательству» в выборы России и других стран и при этом «уложили США на лопатки их же инструментами», говорит он.
К примеру, юристы Пригожина доказали, что «8 ноября 2016 г. не было вмешательства в выборы США и блестяще выиграли суд по этому вопросу в американском округе Колумбия, на поле врага их же мечом»: «Решением суда было полное прекращение уголовного дела с запретом на любые попытки его возобновления». В 2018 г. власти США обвиняли 13 российских граждан и три организации во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. В частности, обвинения выдвигались против Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Сам он все обвинения отрицал.