Владимир Путин поручил создать учреждения по борьбе с коррупцией на новых территориях

29 ноября Путин выступил на X Всероссийском съезде судей и заявил там о планах в ближайшее время открыть федеральные суды на присоединенных территориях и интегрировать их в российскую правовую систему. Он поручил Верховному суду совместно с другими органами сформировать новые составы судов. При этом он подчеркнул, что выполнить это надо в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту.