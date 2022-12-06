Владимир Путин поручил создать учреждения по борьбе с коррупцией на новых территориях

Владимир Путин поручил создать учреждения по борьбе с коррупцией на новых территорияхОни появятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 1 июня 2023 года
Президент России Владимир Путин поручил создать учреждения по профилактике коррупции на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях до июня 2023 г.
Согласно опубликованному указу, создать подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений или определить ответственных за эту работу должностных лиц необходимо к 1 июня 2023 г. Кроме того, там отмечается, что необходимо также сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Вместе с этим врио губернаторов регионов поручено создать комиссии для координации работы по противодействию коррупции.
Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что система по противодействию коррупции на новых территориях будет работать по такой же модели, как и в России. «Сейчас очень сложно говорить о противодействии коррупции на новых территориях, поскольку еще нет нормально сформированной администрации», – сказал Кабанов журналистам.
Он отметил, что борьбой с коррупцией занимаются исключительно правоохранительные органы. «Естественно, мы понимаем прекрасно и отдаем себе отчет, что на новых территориях возможны риски злоупотреблений при восстановлении народного хозяйства, инфраструктуры и строительства. Риски неизбежны, потому что кто-то будет пытаться унести побольше денег, а кто-то будет пытаться переоценить проекты», – заключил Кабанов.
29 ноября Путин выступил на X Всероссийском съезде судей и заявил там о планах в ближайшее время открыть федеральные суды на присоединенных территориях и интегрировать их в российскую правовую систему. Он поручил Верховному суду совместно с другими органами сформировать новые составы судов. При этом он подчеркнул, что выполнить это надо в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту.
5 октября Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на новых территориях страны. В начале августа СК сформировал в Донецке следственное управление. В его состав вошло несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.
18 октября глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что ведомству потребуется набрать 42 000 сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях к 2026 г. и еще 8000 работников – в 2026 г. «У нас огромный некомплект. 90 000 личного состава. Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», – сказал он.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября.