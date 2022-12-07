«Единая Россия» начала готовиться к региональным выборам 2023 года

Сидякин говорил об обучении начальников первичек и проведении кадрового конкурса для создания резерва на местах. Единороссы хотят бороться с «мертвыми» отделениями, поскольку им нужно, чтобы работала система «одна первичка – один УИК». Эта задача связана с тем, что местные организации должны быть важным элементом работы, считает политолог Александр Немцев: «Ведь если партия работает только на уровне региона, то реальной народной поддержки у нее нет». А привязка ячейки к УИК и назначение ее руководителем местного начальника (директора школы или предприятия) – это месседж, считает эксперт: «Ты наш активист. Где наш результат?»