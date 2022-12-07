«Единая Россия» начала готовиться к региональным выборам 2023 года

«Единая Россия» начала готовиться к региональным выборам 2023 годаПартия делает ставку на местный актив, его обучение и финансирование
«Единая Россия» провела первый семинар, посвященный организации выборов 2023 г., рассказали «Ведомостям» два участника мероприятия. Представители руководства партии и эксперты выступили перед единороссами, чиновниками и внутренними политтехнологами из субъектов Федерации, где будут выбирать губернаторов и депутатов в 2023 г., уточнил один из источников «Ведомостей».
К примеру, экс-глава управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин, по словам одного из участников мероприятия, пояснил, что по числу избирателей «это фактически общенациональные выборы»: выберут 20 губернаторов (из 89), 16 региональных парламентов, 12 административных центров. То есть, по словам Костина, результат единороссов будет «маркером настроения общества и оценкой работы государственной власти».
На семинаре, по словам источника «Ведомостей», выступало несколько представителей «Единой России». К примеру, глава центрального исполкома Александр Сидякин напомнил, что к выборам 2023 г. и федеральной кампании 2024 г. единороссы должны «сформировать работающую избирательную инфраструктуру», но «не записывать всех поголовно» в свои ряды. Предполагается, как ранее писал «Коммерсантъ», создать базу из 30 млн сторонников, как отмечает собеседник «Ведомостей», «с лояльностью более 90%».
Замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова пояснила «Ведомостям», что удачной признана практика, которая активно использовалась в 2021 г., – опора на первичные отделения. На семинаре также говорили о развитии сети на местах: Сидякин отмечал, что местные отделения дадут возможность сформировать «кадровый резерв».
После проведения прошлого этапа муниципальной реформы на низовом уровне управления образовался «вакуум» из тех, кто раньше активно участвовал в самоуправлении, но сейчас лишен этой возможности, говорил Сидякин. Единороссы хотят использовать потенциал этих людей и создать советы при главах муниципальных образований, куда по желанию войдут бывшие главы поселений, экс-депутаты и т. д.
Также предлагается ввести систему обучения секретарей первичек. Тогда их работа будет первой составляющей деятельности партии на местах, а второй составляющей – работа депутатов, и для них будут установлены целевые показатели. По словам Костина, «исследования показывают большой запрос у граждан на личные встречи, на то, чтобы депутаты лично приезжали и смотрели, как обстоят дела с соцобъектами» и есть достаточное количество методик, которые позволяют оценить работу каждого публичного политика по баллам.
Сидякин говорил об обучении начальников первичек и проведении кадрового конкурса для создания резерва на местах. Единороссы хотят бороться с «мертвыми» отделениями, поскольку им нужно, чтобы работала система «одна первичка – один УИК». Эта задача связана с тем, что местные организации должны быть важным элементом работы, считает политолог Александр Немцев: «Ведь если партия работает только на уровне региона, то реальной народной поддержки у нее нет». А привязка ячейки к УИК и назначение ее руководителем местного начальника (директора школы или предприятия) – это месседж, считает эксперт: «Ты наш активист. Где наш результат?»
Помимо обучения еще одним способом активизировать работу «на земле» станет грантовый конкурс для первичных отделений, отмечали на семинаре. По словам Лантратовой, одна из задач партии – это работа с новыми лидерами общественного мнения, ведь их состав постепенно меняется. К примеру, из-за нынешней обстановки к ним теперь естественным образом относятся и военкоры, и волонтеры, и матери, отмечает Лантратова: они транслируют новую повестку, про которую нельзя забывать и партии.
Кроме того, и единороссы, и эксперты отмечали на семинаре, что повестка выборов 2023 г. будет новой, говорят собеседники «Ведомостей». В частности, они пройдут на фоне донбасского консенсуса, как говорил Костин. По его словам, в обществе существует понимание, что специальная военная операция необходима, и это ведет к росту рейтингов различных институтов власти, а значит, и поддержки «Единой России», которая завязана на ход СВО.
Что ждут избиратели
Как писали «Ведомости» 17 ноября со ссылкой на выступление Потуремского перед единороссами в Госдуме, сейчас среди запросов к парламентским партиям (исследовали электорат «Единой России», КПРФ, ЛДПР) на первом месте стоит посещение с рабочими визитами школ, больниц и других соцобъектов – 40%. Затем идет проведение открытых встреч с избирателями (39%), поддержка участников военной операции и их семей (32%), прием граждан (26%), восстановление новых территорий (19%), общение в соцсетях (11%) и выступления в СМИ (7%).
Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, по словам собеседника «Ведомостей», отметил, что теперь СВО стала касаться буквально всех и из-за сроков, и из-за того, что есть ощущение, будто она затрагивает российскую территорию. Но это, по данным ИНСОМАР, не отпугивает людей от политического процесса, ведь более 60% готовы принять участие в выборах, пересказывает собеседник данные с семинара. Ведь выборы воспринимаются «как некий элемент нормальности в условиях международной политической и экономической турбулентности».
На семинаре Потуремский отмечал, что приоритетные направления работы партии – поддержка СВО, восстановление и интеграция новых территорий, поддержка семей с детьми, социальная защита, говорит источник. Это совпадает с основными запросами населения. Кроме того, на семинаре подчеркивали необходимость коммуникации людей и политиков в этой обстановке.
«То, что сейчас есть запрос на прямую коммуникацию политиков с населением, – это фиксируют все ведущие институты, – пояснил «Ведомостям» Потуремский. – В условиях кризиса у людей есть запрос на то, чтобы понимать, что происходит вообще, что будет происходить со страной, что будет происходить в ближайшее время. Безусловно, в условиях высокого напряжения запрос на прямую коммуникацию растет. Возможность задать вопрос для людей становится очень ценной и важной».
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина