Количество стран БРИКС может увеличиться до 15–17

Количество стран БРИКС может увеличиться до 15–17Такие организации становятся альтернативой на фоне слабости ЕС
Текущее политическое положение Евросоюза (ЕС) унизительно для европейских государств, констатировал глава российского МИДа, выступая на Примаковских чтениях. По его словам, на фоне политики коллективного Запада Россия уже не так заинтересована в общении с ним: «У нас есть настоящие партнеры – БРИКС, ШОС, ЕАЭС и ОДКБ, что бы про нее ни писали». Формат взаимодействия РИК (Россия, Индия, Китай), созданный еще по инициативе Евгения Примакова, «дал путевку в жизнь пятерке БРИКС, которая сейчас пользуется огромным вниманием», отметил министр. Выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если все удовлетворить, то пятерка превратится где-то в 15–17 стран, добавил Лавров.
Приоритет в сторону взаимодействия с не западными государствами видится тем более обоснованным на фоне кризиса, который испытывает Европа. Министр обратил внимание на несправедливую политику, которую проводят в отношении ведущих стран ЕС США и их ближайшие союзники. «То, что у Европы есть интересы, которые не совпадают с интересами США, – это очевидно. То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, тоже медицинский факт», – пояснил он. Министр отметил, что своим плачевным положением ЕС обязан Вашингтону, который во время пандемии решал собственные проблемы за счет необеспеченной эмиссии и скупки товаров на черный день. Кроме того, добавил Лавров, действия США по защите своих интересов ведут к деиндустриализации Европы.
По мнению Лаврова, ярким примером неравноправия государств коллективного Запада является прошедший на днях безрезультатный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон. Французский лидер отправился за океан, чтобы обсудить с президентом США Джо Байденом американский законопроект о снижении инфляции (IRA). Этот закон был подписан Байденом в августе. Он предусматривает субсидии американским производителям, работающим в сфере возобновляемых источников энергии, и выделяет почти $370 млрд субсидий на чистую энергетику и достижение климатических целей. Макрон охарактеризовал документ как «недружественный» и противоречащий нормам ВТО. В Брюсселе закон назвали дискриминационным, а комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон даже пригрозил ответными мерами, если Вашингтон не пересмотрит свою инициативу. Байден по итогу заявил, что может внести в закон коррективы, но не будет извиняться за его принятие.
Пренебрежение Вашингтоном европейскими интересами, добавил Лавров, прослеживается не только в экономике, но и в политике. По словам министра, США и их преданные сподвижники зачастую нарушают международные договоры по безопасности в Европе, гарантом которых выступают Германия и Франция. Ярким примером пренебрежения миротворческими усилиями Берлина и Парижа являются уже ставшие историей минские соглашения. Лавров напомнил, что соглашения предусматривали адекватные условия – «право [Донбасса] на свой язык, что не является чем-то запредельным, право на собственную милицию, право на согласование кандидатур судей и прокуроров, право на облегченную экономическую связь с ближайшими регионами России». Гарантом минских соглашений стали Франция и Германия, однако ни президент Украины Петр Порошенко, ни его преемник Владимир Зеленский не собирались выполнять обязательства, под которыми подписались. Похожим образом было сорвано и брюссельское соглашение 2013 г., предусматривающее урегулирование конфликта Сербии и непризнанного Косова посредством создания сербских муниципалитетов на территории последнего. Но в ноябре 2022 г. косовский премьер Альбин Курти заявил, что не заинтересован в создании сербских муниципалитетов. «И там и там ЕС унизили», – подытожил свою мысль Лавров.
Оценка Лаврова реального статуса Франции и Германии соответствует действительности, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Берлин и Париж не обладают полной субъектностью в международной политике и потому добровольно отдают часть своих внешнеполитических функций США. В ряде случаев, признает эксперт, европейские державы способны проявлять инициативу, но в целом их курс не выходит из фарватера Вашингтона. Такое следование за США привело к засилью двойных стандартов в политике ЕС, продолжает Камкин. Яркий пример тому – отказ Германии признать Абхазию и Южную Осетию, сопровождавшийся обвинениями Москвы в нарушениях международного права. При этом, добавляет эксперт, Берлин признает Косово и закрывает глаза на явную связь приштинских властей с организованной преступностью. Все это явно демонстрирует, что о настоящей независимой внешней политике даже ведущих стран ЕС говорить пока не приходится, резюмирует эксперт.
БРИКС может предоставить странам альтернативный ЕС путь партнерства, лишенный высокого порога вхождения, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, сейчас у организации два пути развития – расширение за счет приема новых членов и укрепление партнерства. Во втором случае новые страны в БРИКС принимать не будут, но каждый партнер организации сможет избрать для себя комфортный способ взаимодействия в формате БРИКС+. Что же касается ЕС, продолжает Кортунов, то следует констатировать его неготовность добиваться стратегической автономии от США. Причина этому – не только украинский кризис, но и усиление Китая. Страх перед возросшей мощью Пекина заставляет западные государства сплотиться и на время забыть о проблемах неполной самостоятельности ЕС. Поэтому, подытоживает Кортунов, ожидать от нынешнего поколения европейских политиков борьбы за полную самостоятельность ЕС и в самом деле не стоит.