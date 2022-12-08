Количество стран БРИКС может увеличиться до 15–17

Пренебрежение Вашингтоном европейскими интересами, добавил Лавров, прослеживается не только в экономике, но и в политике. По словам министра, США и их преданные сподвижники зачастую нарушают международные договоры по безопасности в Европе, гарантом которых выступают Германия и Франция. Ярким примером пренебрежения миротворческими усилиями Берлина и Парижа являются уже ставшие историей минские соглашения. Лавров напомнил, что соглашения предусматривали адекватные условия – «право [Донбасса] на свой язык, что не является чем-то запредельным, право на собственную милицию, право на согласование кандидатур судей и прокуроров, право на облегченную экономическую связь с ближайшими регионами России». Гарантом минских соглашений стали Франция и Германия, однако ни президент Украины Петр Порошенко, ни его преемник Владимир Зеленский не собирались выполнять обязательства, под которыми подписались. Похожим образом было сорвано и брюссельское соглашение 2013 г., предусматривающее урегулирование конфликта Сербии и непризнанного Косова посредством создания сербских муниципалитетов на территории последнего. Но в ноябре 2022 г. косовский премьер Альбин Курти заявил, что не заинтересован в создании сербских муниципалитетов. «И там и там ЕС унизили», – подытожил свою мысль Лавров.