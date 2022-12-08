В Кремле рассказали о программе президентского визита на совет ЕАЭС

В Кремле рассказали о программе президентского визита на совет ЕАЭСРоссия станет председателем Евроазиатского экономического союза в наступающем году
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оно пройдет 9 декабря в столице Киргизии Бишкеке. Это второе такое мероприятие с начала года: предыдущее прошло в онлайн-формате 27 мая. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам подробности предстоящего саммита.
Кроме председательствующего в этом году в ЕАЭС президента Киргизии Садыра Жапарова и Путина в саммите примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, а также глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов и по видеосвязи – премьер Кубы Мануэль Марреро Крус. Обе эти страны имеют статус наблюдателя. О прибытии делегации Таджикистана, с которым у Киргизии продолжается пограничный конфликт, Ушаков не упомянул.
Путин, по словам Ушакова, проведет на полях саммита отдельную встречу с Пашиняном.
Российский президент выступит на открытом расширенном заседании высшего Евразийского экономического совета, где даст оценки нынешнего этапа интеграции в рамках ЕАЭС и обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 г. Предварительно, по словам Ушакова, в числе приоритетов российской делегации – актуализация стратегических ориентиров развития союза, укрепление технологического суверенитета, широкое внедрение информационных технологий в различные отрасли, наращивание инвестиционного сотрудничества, повышение гарантий защиты прав инвесторов на пространстве ЕАЭС.
Также интеграционную повестку предполагается дополнить гуманитарными вопросами в сфере научного, образовательного и молодежного обмена. Москва предложит ЕАЭС теснее взаимодействовать с другими странами и интеграционными объединениями.
По словам Ушакова, лидеры ЕАЭС обсудят проделанную в уходящем году работу.
Среди тем – устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, вопросы функционирования и развития единого рынка, продвижение финансирования промышленных и инфраструктурных проектов, обмен мнениями по тематике формирования общего рынка газа. На саммите планируется создать совет руководителей уполномоченных органов стран-участниц в сфере энергетики, сказал помощник президента России. Наконец, на саммите будет согласован новый порядок взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.
Участники также примут бюджет союза на 2023 г., определят размер пошлины, уплачиваемой хозяйственными субъектами при обращении в суд ЕАЭС, и включат в список для награждения медалью за вклад в развитие союза 130 человек, добавил Ушаков.
Помощник президента подчеркнул, что по итогам 2022 г. «в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры по линии ЕАЭС принимаются своевременные и эффективные меры по стимулированию основных отраслей экономики и поддержки сложившихся на пространстве союза хозяйственных связей». «Обеспечено бесперебойное функционирование рынка, снабжение наиболее необходимыми товарами, включая продовольствие. Все это позволяет не только стабилизировать, но и добиваться улучшения ряда макроэкономических показателей», – сказал Ушаков.
В 2021 г. ВВП стран ЕАЭС увеличился на 4,6%, объем внешней торговли с третьими странами – на 35,1% (составив более $846 млрд), объем взаимной торговли вырос на 32,8% до $73 млрд, рост промпроизводства составил 5,3%. Что касается 2022 г., то помощник президента отметил за январь-cентябрь сокращение безработицы в ЕАЭС на 18% и рост на 5,4% производства сельхозпродукции. Совокупный прирост инвестиций в основной капитал достиг 6,6% за девять месяцев.
На саммите будут утверждены основные направления деятельности на 2023 г., в частности, решение о запуске переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле союза с ОАЭ. Ушаков отметил, что продолжают развиваться связи и на других направлениях. «В активе ЕАЭС сейчас шесть международных договоров: с Ираном, Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, два соглашения с Китаем, ведутся переговоры с Египтом и Ираном, одобрен запуск переговоров по либерализации торговли с Индией и Индонезией», – сказал он.