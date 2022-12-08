В Кремле рассказали о программе президентского визита на совет ЕАЭС

На саммите будут утверждены основные направления деятельности на 2023 г., в частности, решение о запуске переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле союза с ОАЭ. Ушаков отметил, что продолжают развиваться связи и на других направлениях. «В активе ЕАЭС сейчас шесть международных договоров: с Ираном, Вьетнамом, Сингапуром, Сербией, два соглашения с Китаем, ведутся переговоры с Египтом и Ираном, одобрен запуск переговоров по либерализации торговли с Индией и Индонезией», – сказал он.