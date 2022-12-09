Уголовный кодекс дополняется новыми статьями за организацию диверсионной группы и участие в ней

Кроме того, появятся статьи, предполагающие санкции за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, за организацию диверсионного сообщества (в обоих случаях от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы), а также за участие в нем (от 5 до 10 лет лишения свободы). К отягчающим обстоятельствам предлагается отнести совершение преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. Корреспондирующие поправки вносятся в УПК и закон о противодействии отмыванию доходов.