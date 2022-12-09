Уголовный кодекс дополняется новыми статьями за организацию диверсионной группы и участие в ней

Уголовный кодекс дополняется новыми статьями за организацию диверсионной группы и участие в нейКакие поправки будут внесены для борьбы с такими преступниками
Внесение законопроекта о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие деятельности диверсантов анонсировал 8 декабря председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
«Видим, что в СМИ идет пропаганда в отношении нашей страны о совершении преступлений диверсионного характера», – сообщил Пискарев журналистам. Также он заявил, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовой информации (СМИ), предусмотрев блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств.
Поправки будут внесены в КоАП, УК и УПК, в закон о противодействии отмыванию доходов и закон о СМИ. Изменения внесены представителями всех пяти фракций, под ними подписался 381 депутат.
Поправки в законы, говорит источник «Ведомостей», уже получили положительные отзывы правительства и Верховного суда (необходимы для внесения поправок к кодексы). «Ведомости» направили запросы в их пресс-службы. По словам собеседника, согласованы поправки и государственно-правовым управлением президента и они могут быть приняты до конца осенней сессии.
УК предлагается дополнить новыми составами преступлений, устанавливающими ответственность за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсионной деятельности (от 8 до 15 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы). То же деяние, но с использованием служебного положения будет грозить сроком от 10 лет лишения свободы. Пособничество в совершении вышеуказанных преступлений будет грозить сроком от 10 до 20 лет лишения свободы.
Кроме того, появятся статьи, предполагающие санкции за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, за организацию диверсионного сообщества (в обоих случаях от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы), а также за участие в нем (от 5 до 10 лет лишения свободы). К отягчающим обстоятельствам предлагается отнести совершение преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. Корреспондирующие поправки вносятся в УПК и закон о противодействии отмыванию доходов.
«В настоящее время действующие меры ответственности за преступления диверсионной направленности не соотносятся со степенью общественной опасности и организованности таких преступлений», – говорится в пояснительной записке. Освобождение от уголовной ответственности может наступить, если лицо своевременно доложит органам власти или будет иным образом способствовать предотвращению преступления, которое оно финансировало или совершению которого содействовало.
Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой пояснил «Ведомостям», что аналогичным образом прощение предусмотрено в статьях об измене родине и шпионаже. «В случае, если человека вербовали, он вступил в контакт, но не успел совершить противоправных действий и не нанес ущерба, и в случае деятельного раскаяния и содействия следствию он избегает уголовной ответственности. Здесь это таким же образом оправдано», – говорит Луговой.
Злоупотреблением свободой массовой информации будет считаться распространение в СМИ сведений о незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (поправки вносятся в КоАП и закон о СМИ). Штрафы в КоАПе остаются прежними – до 1 млн руб. для юрлиц.