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Законопроект о механизме признания Украины террористическим государством могут внести в Госдуму позже

Ранее подготовленная «Справедливой Россией» версия инициативы пока стоит на паузе
Дарья Мосолкина Евгения Дубровина
СВО пока сохранит свой статус / ТАСС

Депутатский законопроект о признании Украины террористическим государством будет внесен в Госдуму только после того, как пройдет согласование в правительстве, сообщили «Ведомостям» собеседники в нижней палате парламента и во фракции «Справедливая Россия». Инициатором этого законопроекта летом выступила фракция «Справедливая Россия». В частности, ее лидер Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале 26 июля о внесении инициативы в Госдуму, отметив, что по действующему российскому законодательству террористической может быть признана только организация, но в настоящее время некоторые страны умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения: «В первую очередь я, естественно, имею в виду Украину с ее «офисом Зеленского».

Этот законопроект, согласно его описанию, предполагал несколько критериев отнесения государства к категории террористических. Оно должно быть ответственно за организацию взрывов, поджогов и других действий, которые создают опасность для жизни человека. К примеру, президент Владимир Путин неоднократно говорил о терактах со стороны Киева против российских объектов – как энергетических, так и транспортных (в частности, 8 октября был подорван Крымский мост). Также государство может получить такой статус за «организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества», следует из описания законопроекта. Третьим основанием будут являться призывы к отчуждению части территории России и нарушение ее территориальной целостности. Под эти критерии, судя по заявлениям официальных властей России, также вполне может подходить Украина. А страны, которые ее поддерживают, можно считать «спонсорами терроризма», отмечал 26 июля Миронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных