Законопроект о механизме признания Украины террористическим государством могут внести в Госдуму позже

Этот законопроект, согласно его описанию, предполагал несколько критериев отнесения государства к категории террористических. Оно должно быть ответственно за организацию взрывов, поджогов и других действий, которые создают опасность для жизни человека. К примеру, президент Владимир Путин неоднократно говорил о терактах со стороны Киева против российских объектов – как энергетических, так и транспортных (в частности, 8 октября был подорван Крымский мост). Также государство может получить такой статус за «организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества», следует из описания законопроекта. Третьим основанием будут являться призывы к отчуждению части территории России и нарушение ее территориальной целостности. Под эти критерии, судя по заявлениям официальных властей России, также вполне может подходить Украина. А страны, которые ее поддерживают, можно считать «спонсорами терроризма», отмечал 26 июля Миронов.