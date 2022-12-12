Законопроект о механизме признания Украины террористическим государством могут внести в Госдуму позже

Законопроект о механизме признания Украины террористическим государством могут внести в Госдуму позжеРанее подготовленная «Справедливой Россией» версия инициативы пока стоит на паузе
Депутатский законопроект о признании Украины террористическим государством будет внесен в Госдуму только после того, как пройдет согласование в правительстве, сообщили «Ведомостям» собеседники в нижней палате парламента и во фракции «Справедливая Россия». Инициатором этого законопроекта летом выступила фракция «Справедливая Россия». В частности, ее лидер Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале 26 июля о внесении инициативы в Госдуму, отметив, что по действующему российскому законодательству террористической может быть признана только организация, но в настоящее время некоторые страны умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения: «В первую очередь я, естественно, имею в виду Украину с ее «офисом Зеленского».
Этот законопроект, согласно его описанию, предполагал несколько критериев отнесения государства к категории террористических. Оно должно быть ответственно за организацию взрывов, поджогов и других действий, которые создают опасность для жизни человека. К примеру, президент Владимир Путин неоднократно говорил о терактах со стороны Киева против российских объектов – как энергетических, так и транспортных (в частности, 8 октября был подорван Крымский мост). Также государство может получить такой статус за «организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества», следует из описания законопроекта. Третьим основанием будут являться призывы к отчуждению части территории России и нарушение ее территориальной целостности. Под эти критерии, судя по заявлениям официальных властей России, также вполне может подходить Украина. А страны, которые ее поддерживают, можно считать «спонсорами терроризма», отмечал 26 июля Миронов.