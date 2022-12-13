Движение «Мы вместе» стало ассоциироваться с помощью участникам боевых действий на Украине

ВШЭ изучила информированность россиян о движении «Мы вместе». Оно было поддержано администрацией президента для помощи гражданам в пандемию коронавируса, а в 2022 г. волонтерский корпус был переориентирован на нужды спецоперации: сначала добровольцы помогали беженцам, теперь семьям мобилизованных и жителям ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. Как показал опрос, 40% россиян слышали о движении «Мы вместе», а 8% принимали участие в его деятельности, 59% не слышали об этой организации, а остальные затруднились ответить на вопрос.