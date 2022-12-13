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Движение «Мы вместе» стало ассоциироваться с помощью участникам боевых действий на Украине

В 2022 году оно открыло более 3500 штабов для волонтеров
Екатерина Гробман
На вопрос о том, в какого рода деятельности «Мы вместе» готовы поучаствовать люди, 53% опрошенных сообщили, что готовы были бы помогать пожилым соседям. 37% заявили о готовности помогать семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации / Станислав Красильников / ТАСС

73% россиян старше 18 лет говорят, что готовы сами помогать незнакомым им семьям военнослужащих и самим военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Такие результаты показал опрос городского и сельского населения, проведенный 14–18 ноября Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Объем выборки – 2050 респондентов. Эксперты ВШЭ резюмируют, что желание помогать у россиян выросло: в 2020 г., когда помощь требовалась в первую очередь людям, оказавшимся на самоизоляции во время пандемии коронавируса, ее был готов оказывать 61% опрошенных.

ВШЭ изучила информированность россиян о движении «Мы вместе». Оно было поддержано администрацией президента для помощи гражданам в пандемию коронавируса, а в 2022 г. волонтерский корпус был переориентирован на нужды спецоперации: сначала добровольцы помогали беженцам, теперь семьям мобилизованных и жителям ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. Как показал опрос, 40% россиян слышали о движении «Мы вместе», а 8% принимали участие в его деятельности, 59% не слышали об этой организации, а остальные затруднились ответить на вопрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных