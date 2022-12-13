Движение «Мы вместе» стало ассоциироваться с помощью участникам боевых действий на Украине

Движение «Мы вместе» стало ассоциироваться с помощью участникам боевых действий на УкраинеВ 2022 году оно открыло более 3500 штабов для волонтеров
73% россиян старше 18 лет говорят, что готовы сами помогать незнакомым им семьям военнослужащих и самим военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Такие результаты показал опрос городского и сельского населения, проведенный 14–18 ноября Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Объем выборки – 2050 респондентов. Эксперты ВШЭ резюмируют, что желание помогать у россиян выросло: в 2020 г., когда помощь требовалась в первую очередь людям, оказавшимся на самоизоляции во время пандемии коронавируса, ее был готов оказывать 61% опрошенных.
ВШЭ изучила информированность россиян о движении «Мы вместе». Оно было поддержано администрацией президента для помощи гражданам в пандемию коронавируса, а в 2022 г. волонтерский корпус был переориентирован на нужды спецоперации: сначала добровольцы помогали беженцам, теперь семьям мобилизованных и жителям ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. Как показал опрос, 40% россиян слышали о движении «Мы вместе», а 8% принимали участие в его деятельности, 59% не слышали об этой организации, а остальные затруднились ответить на вопрос.