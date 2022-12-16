Мэр Стамбула организует протесты против своего приговора

Находящийся в оппозиции президенту Турции мэр Стамбула и возможный кандидат в президенты Турции Экрем Имамоглу организовал 15 декабря митинг сторонников оппозиции. Призыв Имамоглу к демонстрации протеста прозвучал после того, как 14 декабря его осудили на 2 года 7 месяцев и 15 дней тюрьмы, а также лишили права заниматься политической деятельностью. Это решение пока не окончательное, заявил турецкому изданию Milliyet министр юстиции Турции Бекир Боздаг, мэр еще остается на свободе. Его осудили за клевету в адрес членов ЦИК Турции в 2019 г., которых он публично назвал идиотами за отмену результатов выборов мэра, на которых он победил (повторные выборы он также выиграл).