Вместо республиканского конституционного суда в Татарстане появится конституционная палата

Вместо республиканского конституционного суда в Татарстане появится конституционная палатаТак формально будет реализована воля федерального законодателя
Татарстан вслед за еще тремя национальными республиками (Якутией, Адыгеей, Башкирией) собирается воспользоваться правом на учреждение конституционной палаты (КП). КП заменит упраздненный конституционный суд (КС) республики. Она продолжит осуществлять контроль за нормативными правовыми актами республики, но только как общественный орган, сообщил «Ведомостям» председатель КС Татарстана Фархат Хуснутдинов.
Это значит, что решения палаты будут носить рекомендательный характер, а не обязательный для исполнения, уточнил он. Скорее всего, палата будет образована при госсовете (парламенте) республики. «Но пока окончательно не принято решение, при каком органе он будет или это будет самостоятельный орган», – говорит Хуснутдинов.
По его словам, к рассмотрению этого вопроса депутаты парламента вернутся в следующем году – законодательное оформление палаты начнется не раньше I квартала 2023 г. К тому времени должен решиться вопрос с наименованием должности президента Татарстана. Как ожидается, это случится на заключительной сессии госсовета 23 декабря.
Задержку с учреждением КП Хуснутдинов объяснил особым положением в стране из-за проведения спецоперации на Украине. «Сейчас не самое лучшее время», – пояснил он.
Законопроект о создании КП в парламенте республике еще не разрабатывается, сообщили «Ведомостям» в двух профильных комитетах госсовета. «Пока такого поручения не поступало», – сказал собеседник в аппарате комитета по градостроительству и местному самоуправлению. Ничего не знают о нем и в министерстве юстиции республики. Но в поддержку инициативы ранее высказывался спикер парламента Фарид Мухаметшин.
«Все субъекты с большим сожалением говорят о принятом решении федерального центра <...> Теперь нагрузка будет расти на правоохранительные органы, суды общей юрисдикции и прокуратуру. Там тоже некоторую часть сотрудников сократили, которые вели вопросы контроля за региональными законами. Не каждый гражданин Татарстана сможет поехать, чтобы защитить свои права, в Санкт-Петербург к [председателю КС России Валерию] Зорькину и другим», – заявлял Мухаметшин.
КС Татарстана был образован в 2000 г. на основе положения республиканской конституции. За 22 года было принято 109 решений по жалобам граждан. Нагрузка, как и во многих других регионах, была небольшой: пять дел в год. Еще по 42 жалобам было отказано в рассмотрении. Ни один нормативный акт органов власти республики не был признан не соответствующим конституции и отменен. Лишь по одной жалобе казанца на решения исполкома региональной столицы судьи воздержались от принятия решения, следует из материалов КС.
«Уставы областей – это не конституция [республики]. Национальные образования имеют особый статус, особую государственность, хотя не обладают суверенитетом. Национальные республики обладают собственной конституцией, вокруг которой выстраивается местное законодательство. Поэтому необходим орган, который бы занимался вопросами соблюдения местной конституции. Понятно, что она не расходится с российской Конституцией, но формально она есть», – объясняет источник, близкий к парламенту республики.
Предполагается, что КП будет осуществлять предварительную проверку республиканских законов на их соответствие конституции Татарстана до их принятия, а не после утверждения. «Конечно, в том или ином виде конституционный надзор сохранится», – говорит этот источник.
Главная конституционная коллизия сейчас заключается в наименовании должности президента РТ, говори источник «Ведомостей» в правительстве региона. Федеральный законодатель требует ее упразднить.
До ее разрешения парламент не сможет запустить законопроект о КП, считает источник. Возможно, это случится на заключительной в этом году сессии госсовета республики 23 декабря, допускает он.
С отчетом об итогах работы республиканского парламента в 2022 г. выступит Фарид Мухаметшин, сообщила пресс-служба парламента 16 декабря. Не исключено, что «повестка дня может быть существенно дополнена уже на самом заседании госсовета вопросами, работа над которыми в настоящее время ведется профильными комитетами», – уточняется в сообщении пресс-службы.
«Конечно, создать [конституционную] палату можно, но какая будет [ее] практическая ценность? – сомневается экс-министр юстиции республики Мидхат Курманов (представлял ее интересы в судебных процессах по приведению республиканских законов в соответствие с федеральным законодательством в Верховном суде России). При действующем конституционном суде его решения были вторичны по отношению к федеральным актам, отмечает он.
«Еще в 2004 г. КС дал свое толкование статьи 1 конституции республики, по которому Татарстан – это ассоциированный член Российской Федерации в соответствии с договором с ней. Но через это перешагнули», – напомнил он. С упразднением конституционных судов регионы лишились третьей власти – судебной. «С другой стороны, субъекты сами не были заинтересованы в этом. Из 89 регионов их создали только в 16, отмечает Курманов. Причем некоторые ликвидировались до начала конституционной реформы 2020 г.», – рассуждает он.
Татарстан последним из 16 субъектов Федерации имевший в структуре власти конституционный (или уставный) суд, принял решение о его ликвидации в ноябре этого года. В ноябре 2020 г. были внесены поправки в федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», согласно которым до 1 января 2023 г. эти суды должны быть упразднены.
При этом регионам дали право создать конституционные (уставные) советы при заксобраниях. 15 декабря госсобрание Башкирии уже назначило главу конституционного совета республики – им стал Хайдар Валеев, который был зампредом КС республики.
Скорее всего, Москва спокойно отнесется к созданию конституционных советов и палат, считает политолог Илья Гращенков. Национальные республики стараются сохранить свою идентичность посредством своей конституции и эта возможность им предоставлена, говорит эксперт.