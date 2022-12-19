Вместо республиканского конституционного суда в Татарстане появится конституционная палата

КС Татарстана был образован в 2000 г. на основе положения республиканской конституции. За 22 года было принято 109 решений по жалобам граждан. Нагрузка, как и во многих других регионах, была небольшой: пять дел в год. Еще по 42 жалобам было отказано в рассмотрении. Ни один нормативный акт органов власти республики не был признан не соответствующим конституции и отменен. Лишь по одной жалобе казанца на решения исполкома региональной столицы судьи воздержались от принятия решения, следует из материалов КС.