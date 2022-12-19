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Рон Десантис: история главного «трамписта против Трампа»

Губернатора Флориды называют основным конкурентом на пути бывшего президента США к переизбранию
Софья Корепанова
Губернатор штата Флорида Рон Десантис / Wade Vandervort / AFP

Когда в сентябре 2022 г. 48 латиноамериканских мигрантов, нелегально перешедших границу США, оказались в Техасе, они решили, что все злоключения позади. Около центра соцпомощи к ним подошла женщина по имени Перла и предложила участвовать в государственной программе помощи беженцам: бесплатный перелет в Массачусетс, денежное пособие на первые восемь месяцев, бесплатное жилье... Позже выяснилось, что женщину звали вовсе не Перла. Она оказалась бывшей сотрудницей спецслужб и не имела отношения к программам госпомощи. На розданных ею брошюрах под названием «Массачусетс приветствует вас» был изображен флаг, который не является флагом штата. Но полсотни мигрантов об этом не подозревали. Перла накормила их в McDonald’s, устроила на ночь в гостиницу и на следующий день посадила в самолет.

Перелет с юга Америки на север занял немало времени. Уставших от дороги мигрантов посадили в микроавтобусы и отвезли к центру социальной помощи. Бедолагам велели идти к зданию и стучать в дверь. Автобусы тотчас уехали. Открывшая на стук женщина понятия не имела ни о какой программе помощи мигрантам. Она даже не говорила по-испански. Кто-то из латиноамериканцев включил гугл-карты и обнаружил, что их действительно привезли в Массачусетс. Но высадили на острове в нескольких километрах от суши, не связанном с континентом ни одним мостом, так что сбежать они не могли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных