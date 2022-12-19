Рон Десантис: история главного «трамписта против Трампа»

Когда в сентябре 2022 г. 48 латиноамериканских мигрантов, нелегально перешедших границу США, оказались в Техасе, они решили, что все злоключения позади. Около центра соцпомощи к ним подошла женщина по имени Перла и предложила участвовать в государственной программе помощи беженцам: бесплатный перелет в Массачусетс, денежное пособие на первые восемь месяцев, бесплатное жилье... Позже выяснилось, что женщину звали вовсе не Перла. Она оказалась бывшей сотрудницей спецслужб и не имела отношения к программам госпомощи. На розданных ею брошюрах под названием «Массачусетс приветствует вас» был изображен флаг, который не является флагом штата. Но полсотни мигрантов об этом не подозревали. Перла накормила их в McDonald’s, устроила на ночь в гостиницу и на следующий день посадила в самолет.