Дмитрий Медведев провел в Пекине переговоры об Украине с Си Цзиньпином

Дмитрий Медведев провел в Пекине переговоры об Украине с Си ЦзиньпиномОни могут предшествовать крупным событиям, говорят эксперты
Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел 21 декабря переговоры в Пекине с генсеком ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпином. Они стали первым очным контактом лидеров двух правящих партий России и Китая за период с начала пандемии коронавируса.
В состав российской делегации, которая прибыла накануне в столицу Китая на два дня, также вошли секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев.
Известно, что Медведев передал Си письменное послание и пожелания всего наилучшего от президента России Владимира Путина. Кроме того, зампред Совбеза России поздравил китайского лидера с переизбранием на пост генсека ЦК КПК, которое состоялось в октябре 2022 г. на XX съезде.
При этом повестка переговоров политиков не ограничивалась сугубо партийными вопросами, где стороны договорились активизировать сотрудничество.
«Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями: компартией Китая и "Единой Россией". Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию. И многое другое. Обсудили и международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине. Эти переговоры были весьма полезными», – сказал Медведев на видеозаписи, размещенной в его Telegram-канале.
В секретариате Медведева также отметили, что стороны затронули и тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН, ШОС, БРИКС и G20.
За последние 10 лет китайско-российские отношения выдержали испытания международными перипетиями, и они продолжают развиваться в здоровом и стабильном ключе, отметил на встрече Си. При этом он напомнил, что Китай всегда выступал за мирные переговоры в украинском кризисе и понадеялся, что все его стороны проявят сдержанность.
Медведев заверил, что Россия хочет решать все проблемы на Украине путем переговоров. Кроме того, Китай готов работать с Россией ради более справедливого и разумного глобального управления.
Целью визита Медведева было проведение личной встречи с Си Цзиньпином, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Учитывая статус Медведева и его особое положение в российской политической системе, речь идет об обсуждении чувствительных и принципиально важных вопросов российско-китайского сотрудничества, которые не могут быть обсуждены по обычным дипломатическим каналам, говорит эксперт.
Возможно, это предшествует неким крупным событиям в военно-политической сфере, не исключил Кашин. В то же время, с точки зрения протокола логичным выглядит оформление визита именно как мероприятия по межпартийной линии. Межпартийные связи КПК и «Единой России» существуют уже много лет, они активно развивались и создают дополнительный канал обмена информацией, заключает эксперт.