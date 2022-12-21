Дмитрий Медведев провел в Пекине переговоры об Украине с Си Цзиньпином

За последние 10 лет китайско-российские отношения выдержали испытания международными перипетиями, и они продолжают развиваться в здоровом и стабильном ключе, отметил на встрече Си. При этом он напомнил, что Китай всегда выступал за мирные переговоры в украинском кризисе и понадеялся, что все его стороны проявят сдержанность.