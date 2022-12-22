Президент закроет «политический» 2022 год заседанием Госсовета по молодежной политике

«И конечно же работа нового движения детей и молодежи. Можно ожидать, что будут приняты важные решения по этой теме. И в целом можно ожидать знаковых решений, которые помогут молодым людям и тем, кто работает в этой отрасли», – говорит Метелев. Среди других ожиданий, по его словам, что губернаторы будут более плотно участвовать в этой теме, хотя уже сейчас более чем в половине регионов появились ведомства по молодежной политике, «но много внимания не бывает».