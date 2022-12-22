Президент закроет «политический» 2022 год заседанием Госсовета по молодежной политике

Президент закроет «политический» 2022 год заседанием Госсовета по молодежной политикеВладимир Путин также обсудит меры в этой сфере с чиновниками и губернаторами
В четверг, 22 декабря, президент Владимир Путин проведет в Кремле заседание Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях. Заседание Госсовета впервые за долгое время пройдет в очном режиме. Более того, по словам близкого к администрации президента (АП) собеседника «Ведомостей», это можно считать завершающим 2022 г. крупным мероприятием, которое посетит глава государства.
Планы по обучению детей
В четверг перед заседанием Госсовета, который он же и возглавляет, президент посетит выставку в Манеже, где представлены стенды ключевых молодежных проектов курируемой АП организации «Россия – страна возможностей», #МЫВМЕСТЕ, «Студ.Пространство», а также пообщается с молодежью, рассказал «Ведомостям» другой собеседник, близкий к АП. После этого Путин в Кремле проведет заседание Госсовета. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о том, планирует ли глава государства посещать Манеж.
По словам этого источника «Ведомостей», на Госсовете объявят о важных решениях в сфере молодежной политики, для реализации которых президент даст соответствующие поручения. С учетом того что молодежь была затронута последствиями военной спецоперации, эту тематику для заседания Госсовета можно назвать символической, говорит первый источник «Ведомостей»: не случайно, полагает он, Путин может до конца года отдельно обсудить проблемные темы и с профильными министрами, которые отвечают за молодежь.
«Чтобы по-настоящему победить врага, нужно воспитать его детей. Поэтому тема молодежной политики важная. Победить в моменте нас они не могут, поэтому нам нужно заниматься воспитанием самим, чтобы они не сделали это через наших молодых», – сказал «Ведомостям» один из членов Госсовета. По его словам, президенту представят новые меры и механизмы по реализации госполитики в этой сфере. Например, «обучение служением» (service learning) в вузах, когда студенты занимаются помощью людям по своей специальности.
Пресс-служба Кремля сообщила, что с докладами на заседании выступят глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, возглавляющий комиссию Госсовета по молодежной политике, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Планируется, что будут представлены предложения по разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в России до 2030 г.
Первый очный Госсовет
В последний раз заседание большого Госсовета в очном формате проходило 26 декабря 2019 г. (т. е. до того, как само понятие Госсовета было вписано в Конституцию) и было посвящено реализации аграрной политики. После этого в основном проходили заседания президиума Госсовета, лишь 23 декабря 2020 г. президент проводил совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Из-за пандемии оно проходило в режиме видеоконференцсвязи.
Госсовет важен тем, что вовлекает в обсуждение и дальнейшую реализацию принятых решений как губернаторов, так и правительство и законодательную власть, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по молодежной политике и член рабочей группы по подготовке предстоящего Госсовета Артем Метелев. «До Госсовета многие главы регионов, эксперты, представители профильных ведомств обсуждали потенциальные решения, которые могут быть приняты по итогам Госсовета», – говорит он. Кроме того, подготовка совета опирается на исследования этой сферы, аналитику, добавляет Метелев, а последний Госсовет по этой теме проходил 14 лет назад.
По его мнению, после принятия в 2020 г. закона о молодежной политике появилась, по сути, отрасль, в которой работают люди, координирующие госполитику в отношении 40 млн человек. Среди тем, которые могут быть обсуждены на Госсовете, – трудоустройство молодых людей, поддержка активистов, волонтеров, профилактика деструктива и экстремизма, поддержка инициатив студентов колледжей, развитие инфраструктуры молодежных центров в муниципалитетах, а также необходимость межведомственной координации по этой теме.
«И конечно же работа нового движения детей и молодежи. Можно ожидать, что будут приняты важные решения по этой теме. И в целом можно ожидать знаковых решений, которые помогут молодым людям и тем, кто работает в этой отрасли», – говорит Метелев. Среди других ожиданий, по его словам, что губернаторы будут более плотно участвовать в этой теме, хотя уже сейчас более чем в половине регионов появились ведомства по молодежной политике, «но много внимания не бывает».
«Для губернаторов важно, чтобы молодые люди оставались в своих регионах, создавали там семьи, находили работу», – отмечает он. Метелев подчеркивает, что весь декабрь, по сути, был посвящен теме молодежной политики, в Манеже проходили различные мероприятия, «это показывает, что молодежная политика – приоритет для государства, тем более после того, как о ней стало говориться в Конституции, поэтому логично, что этот месяц завершится Госсоветом с участием главы государства».
Подготовка к Госсовету
В среду, 21 декабря, в московском Манеже прошел традиционный перед Госсоветом семинар-совещание комиссии по реализации молодежной политики, в котором приняли участие губернаторы, сотрудники Кремля, члены правительства, представители молодежных и детских движений и др. Артюхов сказал, что среди направлений работы в сфере молодежной политики требуют внимания на государственном уровне: молодежная инфраструктура и кадры в отрасли, социальные лифты для молодежи, работа с участниками воспитательного процесса, гражданская активность и волонтерство, занятость молодежи, патриотическое воспитание в условиях военной спецоперации, развитие молодежной медиасреды, профилактика деструктивных проявлений.
Предложения в четверг на заседании Госсовета будут представлены Путину.
Там же, в Манеже, 18–20 декабря впервые прошел съезд нового движения детей и молодежи, закон о создании которого был принят Госдумой и подписан президентом в июле 2022 г. На съезде с двух попыток было утверждено название организации – «Движение первых». 13 декабря председателем правления движения был назначен 37-летний заместитель министра образования и науки Григорий Гуров.
Молодежь представляет большую социальную группу, куда попадает более 40 млн человек, и это основа человеческого капитала, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «И любое государство, которое собирается эту конкуренцию выигрывать, заинтересовано в том, чтобы молодые люди были здоровые, хорошо образованные, с правильными ценностными и идеологическими установками, чтобы у них были возможности работать и развиваться в своей стране и чтобы для этого создавались условия», – говорит Костин. Проводящаяся военная спецоперация не отменяет задач развития, добавляет он.
В подготовке материала принимал участие Максим Иванов