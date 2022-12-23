Нетаньяху договорился о новом кабинете Израиля за несколько минут до истечения мандата

Глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу поздно вечером 21 декабря, что ему удалось сформировать новую правительственную коалицию после нескольких недель переговоров с его правыми и религиозными партиями-партнерами. Он заверил, что новое правительство будет работать на «всех граждан Израиля», сообщает The Jerusalem Post. Нетаньяху уже возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле.