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Нетаньяху договорился о новом кабинете Израиля за несколько минут до истечения мандата

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Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Нетаньяху собрал вокруг себя ультраправую коалицию и вопрос, сможет ли он ее контролировать, остается открытым / ABIR SULTAN / AFP

Глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу поздно вечером 21 декабря, что ему удалось сформировать новую правительственную коалицию после нескольких недель переговоров с его правыми и религиозными партиями-партнерами. Он заверил, что новое правительство будет работать на «всех граждан Израиля», сообщает The Jerusalem Post. Нетаньяху уже возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле.

Сообщение от Нетаньяху пришло примерно за 20 минут до истечения срока, установленного ему президентом для создания правительства. Нетаньяху получил мандат 13 ноября, срок его действия истекал 11 декабря. Позднее Герцог продлил мандат на 10 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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