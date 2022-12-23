Переименовать президента Татарстана оказалось сложно

Переименовать президента Татарстана оказалось сложноДепутаты профильного комитета Госсовета не одобрили закон об этом
Законопроект о переименовании должности президента Татарстана, внесенный 21 декабря инициативной группой из 37 депутатов госсовета республики, уже 22 декабря рекомендовал отклонить комитет по госстроительству регионального парламента. Комитетом руководит единоросс Альберт Хабибуллин, один из авторов инициативы.
Проект по приведению конституции Татарстана в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти» был разработан рабочей группой во главе с Хабибуллиным. В законопроекте описываются полномочия главы республики, как в соответствии с нормами федерального законодательства должен именоваться нынешний президент Татарстана. Профильный комитет должен был обсудить инициативу перед тем, как ее утвердит 23 декабря на своей последней сессии региональный парламент.
Обсуждение на комитете длилось больше часа.
«Эта должность [президента республики] введена прямым волеизъявлением народа в июне 1991 г. Одновременно с введением должности президента России, – напомнил депутат Марат Галеев («Единая Россия»), – Как мы можем взять и переиначить [норму конституции], если народ голосовал за должность президента. Мы должны игнорировать [волю народа]? Мы просто не имеем права [это делать]».
С ним согласился лидер фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, отметив, «что изменения в конституцию приняты на референдуме». Галеев напомнил, что Татарстан – единственный среди регионов России, который имеет «особенности вхождения в правовое пространство России». Республика получила самостоятельность по результатам референдума 1992 г. «12 декабря 1992 г. мы оказались вне правого поля и находились там до 15 февраля 1994 г. Тогда вошли в правое поле, так как вошли в РФ путем заключения договора. Эти документы нельзя ревизовать».
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в госсовете Римма Ратникова предложила дополнить название главы региона татарским словом.
Слово «глава», по ее мнению, не отражает все национальные особенности республики. «Мы ведь можем дополнительно найти названия должностей. И дэулэт башлыгы (глава государства. – «Ведомости»), еще какие-то слова. Да даже хаким (судья), баш хаким (верховный судья), Амир (татарское мужское имя, означающее «повелевающий принц»), – отметила она. – Есть замечательно слово в татарском языке – юлбашчы. Правда, оно использовалось [в СССР] как вождь, но, если ему придать сегодняшний смысл: юл – дорога, башчы – тот, оно обозначит того, кто ведет нас по этой дороге», – назвала она возможные варианты. Депутаты не согласились с ней, посчитав, что татарские слова не будут понятны для большинства граждан России. «Название высшего должностного лица должно быть понятно всем многонациональным народам. Этот момент не могу поддержать», – заявил Галеев.
Председатель комитета госсовета по законности единоросс Шакир Ягудин предлагал внести законопроект и рассмотреть в первом чтении на очередной сессии 23 декабря, чтобы потом дорабатывать еще год, но тоже не получил поддержки. Юридически инициативная группа депутатов может вынести законопроект на сессию и без одобрения профильного комитета.
«[Рустаму] Минниханову важно не испортить свой имидж в глазах электората и старых элит шаймиевских времен. Вероятно, в республике рассчитывают, что ей могут дать время на правку закона, – говорит политолог Ростислав Туровский. – До сих пор ему удавалось избежать санкций [со стороны центра]. Но менять закон придется».-