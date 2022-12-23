Переименовать президента Татарстана оказалось сложно

Слово «глава», по ее мнению, не отражает все национальные особенности республики. «Мы ведь можем дополнительно найти названия должностей. И дэулэт башлыгы (глава государства. – «Ведомости»), еще какие-то слова. Да даже хаким (судья), баш хаким (верховный судья), Амир (татарское мужское имя, означающее «повелевающий принц»), – отметила она. – Есть замечательно слово в татарском языке – юлбашчы. Правда, оно использовалось [в СССР] как вождь, но, если ему придать сегодняшний смысл: юл – дорога, башчы – тот, оно обозначит того, кто ведет нас по этой дороге», – назвала она возможные варианты. Депутаты не согласились с ней, посчитав, что татарские слова не будут понятны для большинства граждан России. «Название высшего должностного лица должно быть понятно всем многонациональным народам. Этот момент не могу поддержать», – заявил Галеев.