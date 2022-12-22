Татарстан спустя несколько лет дискуссий лишится президента

Татарстан спустя несколько лет дискуссий лишится президентаЗаконопроект об отказе от этого статуса для главы республики внесен в региональный парламент
С 1 января 2023 г. президент Татарстана Рустам Минниханов как высшее должностное лицо может утратить свой статус и будет переименован в «главу» Республики Татарстан (РТ). При этом он сохранит за собой полномочия по формированию правительства региона. Соответствующие поправки к конституции республики внесла группа депутатов госсовета (парламента) Татарстана из фракции «Единая Россия». Ожидается, что их рассмотрят 23 декабря на заключительной в 2022 г. сессии госсовета Татарстана.
В проекте закона содержатся 63 поправки, касающиеся определения статуса органов власти в республике и полномочий по ее формированию. В частности, в обновленной редакции конституции региона предлагается установить, что «единственным источником власти в РТ является ее многонациональный народ», исключив понятие «суверенитет». Сейчас формулировка звучит так: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в РТ является ее многонациональный народ».
Также важные изменения вносятся в ст. 9 конституции. «В части второй слова «президент Республики Татарстан» заменить словами «глава Республики Татарстан», – говорится в документе.
С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на региональном уровне могут фигурировать любые иные наименования должностей, кроме президента). После принятия закона в декабре 2021 г. пресс-секретарь Минниханова Лилия Галимова сообщила СМИ, что он сохранит прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.
Законопроект о внесении изменений в конституцию республики был предложен в тот момент, когда президент Минниханов находился на заседании клуба инвесторов Татарстана. Там он заявил, что главная задача власти – обеспечивать качество жизни граждан. И напомнил, что Татарстан перечислил 1,4 трлн руб. налогов в этом году, оставаясь одним из крупных налогоплательщиков среди регионов России.
Это неприятное событие для властей Татарстана, сказал «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. Само по себе оно ничего не меняет, но для республиканских элит слово «президент» было символически значимым, а выгоды, которые федеральный центр получает от такого переименования, «призрачны и иллюзорны». «Поэтому такой перенос принятия на максимально позднюю дату – способ показать свое внутреннее неприятие такой позиции и по возможности сохранить лицо», – отмечает эксперт.
«Ранее было отменено много атрибутов татарстанского суверенитета, этот был последний. Символический момент», – считает политолог Алексей Макаркин. До этого РФ не был пролонгирован договор о разграничении полномочий, который был подписан двумя президентами – России и Татарстана – в 1994 г. До 1994 г. элиты в Татарстане «вели себя очень жестко», объясняет Макаркин. Тогда у центра не было ресурсов, чтобы воздействовать на элиты, сейчас же их очень много. «Президент может быть один. Для центра это принципиально», – сказал он.
Можно сопротивляться долго, но нельзя сопротивляться бесконечно, особенно когда против тебя все – и законодательство, и политическая и историческая логика процессов, заявил эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Он считает преувеличением мнение, что татарский народ «обидится» на замену титула президента на главу республики, скорее это вопрос «некоторой символичности для татарстанской элиты».
Кроме того, близятся новогодние праздники, татарстанские власти минимизируют таким образом публичный эффект. «Это еще одна причина, почему они тянули до последнего», – говорит Иванов.