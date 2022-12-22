Татарстан спустя несколько лет дискуссий лишится президента

«Ранее было отменено много атрибутов татарстанского суверенитета, этот был последний. Символический момент», – считает политолог Алексей Макаркин. До этого РФ не был пролонгирован договор о разграничении полномочий, который был подписан двумя президентами – России и Татарстана – в 1994 г. До 1994 г. элиты в Татарстане «вели себя очень жестко», объясняет Макаркин. Тогда у центра не было ресурсов, чтобы воздействовать на элиты, сейчас же их очень много. «Президент может быть один. Для центра это принципиально», – сказал он.