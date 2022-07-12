Должность главы Татарстана теперь ничем не выделяется

Минниханов был последним руководителем субъекта Федерации, который именовался «президентом». С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на региональном уровне могут фигурировать любые иные наименования должностей, кроме президента). После принятия закона в декабре 2021 г. пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова сообщила СМИ, что Минниханов сохранит прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.