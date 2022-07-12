Должность главы Татарстана теперь ничем не выделяется

Должность главы Татарстана теперь ничем не выделяетсяРустама Минниханова стали называть главой, а не президентом республики
Президент России Владимир Путин 12 июля внес изменения в состав Госсовета РФ – коллегиального органа из представителей регионов РФ, правительства и парламента. Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сменил в его составе умершего в апреле Владимира Жириновского. Кроме того, этим указом руководитель Татарстана Рустам Минниханов, который и прежде был членом Госсовета, переименован в официальном документе из «президента» в «главу Татарстана».
Минниханов был последним руководителем субъекта Федерации, который именовался «президентом». С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на региональном уровне могут фигурировать любые иные наименования должностей, кроме президента). После принятия закона в декабре 2021 г. пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова сообщила СМИ, что Минниханов сохранит прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.
В конституции республики по-прежнему указано, что государственную власть осуществляет президент, а не глава Татарстана. «А потому Минниханов все еще президент Татарстана», – отмечает депутат Госдумы от республики Ирек Гильмутдинов. «Решение, вероятно, могло быть согласовано с республиканскими властями», – отметил Гильмутдинов, предположив, что новое наименование пока может остаться только в русскоязычных вариантах официальных документов любого уровня.
По словам политолога Виталия Иванова, Татарстан должен подчиняться закону о публичной власти – его неисполнение может считаться нарушением. «То, что указано в конституции республики, уже не имеет значения перед федеральным законом. Она должна быть приведена в полное соответствие с ним. Если этого не происходит, то такое может считаться отдельным поводом для прокурорского протеста», – подчеркивает Иванов.
Для Татарстана вопрос наименования руководителя республики чувствительный, поскольку это одно из немногих оставшихся свидетельств особого места республики в РФ, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «На протяжении многих лет Кремль мирился с тем, что глава Татарстана упорно именуется президентом, и косвенно признавал, что жесткое давление на элиты столь важного региона нецелесообразно», – отмечает он. Возможно, добавляет эксперт, подход будут постепенно менять.
Особый статус органов власти Татарстана закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между федеральными властями и республикой в 1994 г. В 2017 г. срок действия договора истек, и продлевать его не стали.