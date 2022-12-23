На фоне военной спецоперации Госдума повысила активность

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов присоединился к коллегам и отметил, что в этом году страна «перевернула страницу истории, и дело не только в начале специальной военной операции». России, по его словам, удалось отправить в прошлое мир, где «главенствовал культ силы и возможность исполнять любые прихоти под видом борьбы за демократию». «Я абсолютно уверен, что наступающий год, год 2023, будет годом прорывных решений и в нашей экономике, и в социальной сфере, а самое главное – это будет год перелома и год победы», – добавил он.