На фоне военной спецоперации Госдума повысила активность

На фоне военной спецоперации Госдума повысила активностьВ 2022 году депутаты приняли «рекордное» количество законов
22 декабря завершилась осенняя сессия Госдумы, а заодно – 2022 законодательный год. Его итоги подвел председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, за 2022 г. депутаты приняли 653 закона: «Это самое большое количество за всю историю работы парламента».
В условиях «беспрецедентного внешнего давления» были выработаны меры, направленные на защиту наших граждан, поддержку военнослужащих, их семей, развитие экономики и обеспечение безопасности, сказал Володин: «Причем надо подчеркнуть, с момента Советского Союза (100-летие образования которого будет в декабре. – «Ведомости»), с момента тех времен, которые мы зачастую приводим, как времена и стандарты достижений, что касается строительства жилья, дорог, сельского хозяйства, это исторический максимум, показатель эффективности работы».
34%
законов, принятных в 2022 г., имеют социальную направленность
В этом, не забыл упомянуть он, «есть и толика труда депутатского корпуса». Но «судьбоносные события наложили отпечаток на содержание и организацию работы Госумы», – отметил спикер, очевидно, имея в виду признание независимости ДНР и ЛНР, начавшуюся спецоперацию, борьбу с санкциями, а затем присоединение к России четырех территорий – не только республик, но также Запорожской и Херсонской областей.
Сейчас «необходимо в срочном порядке, в кратчайшие сроки сформировать единое правовое поле в новых регионах», сказал Володин. «На сегодняшний день для решения этой задачи уже принято 18 законов. На рассмотрении — 8 законопроектов. Из них 7 — принято в первом чтении», – сказал спикер.
В целом же, говоря о планах на будущий год, он объявил, что в законотворческом портфеле осталось 1319 законопроектов, из которых 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 – во втором, пять – в третьем. На прошлой неделе президент поставил шесть приоритетных задач на 2023 г., направленных на достижение национальных целей развития, напомнил Володин, и попросил первого вице-спикера Александра Жукова (ранее СМИ писали, что он якобы может быть назначен председателем Счетной палаты) до конца выходных «подготовить соответствующие предложения» по работе в 2023 г.
«У нас одна партия – наша страна!», – завершил свое выступление единоросс Володин. После него итоги года подводили представители других политических партий, хотя их позиция не сильно противоречила позиции Володина.
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санкций введено против России, считает Володин
Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал главным решением осенней сессии – единогласное принятие законов «во имя успеха и победы». «Запомните, никакие договоренности не приведут к миру! Только победа! В противном случае, эта ситуация будет гнить десятилетиями», – отметил Зюганов.
Депутат ЛДПР Владимир Кошелев поддержал Зюганова: он отметил, что важнейшие инициативы касались, в частности, принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, а также кредитных каникул для мобилизованных. Говоря о кризисе в международных отношениях Кошелев отметил, что «никакому западному миру не нужна сильная, независимая Россия». «Нашим единственным ответом должна стать индустриализация. Мы должны стать самой привлекательной страной в мире для инвестиций», — добавил он.
Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев признал, что Россия сейчас находится в кризисе из-за того, что Запад «задумал своими санкциями обрушить экономическую, общественную и политическую систему» страны. На фоне этого партия предложила провести новую экономическую политику (НЭП), которая когда-то, по словам Нечаева, помогла преодолеть разруху после политики «военного коммунизма». Политик в ходе своего выступления также отметил небывалое ранее единство всех фракций.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов присоединился к коллегам и отметил, что в этом году страна «перевернула страницу истории, и дело не только в начале специальной военной операции». России, по его словам, удалось отправить в прошлое мир, где «главенствовал культ силы и возможность исполнять любые прихоти под видом борьбы за демократию». «Я абсолютно уверен, что наступающий год, год 2023, будет годом прорывных решений и в нашей экономике, и в социальной сфере, а самое главное – это будет год перелома и год победы», – добавил он.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что признание ЛНР и ДНР, а также спецоперация — это исторические и единственно правильные решения. В текущих условиях руководство страны, по его мнению, сумело найти адекватные ответы на беспрецедентные санкции, которые были обрушены на на страну и которые продолжают вводиться. Он также указал на на консолидированную работу всех фракций по поддержке военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и их семей.
В 2022 г., особенно на фоне борьбы с санкциями, оформился тренд на крайне быстрое принятие антисанкционных законопроектов или законопроектов, направленных на борьбу с внешним врагом, если по ним существовал консенсус во власти. Но был и ряд исключений (к примеру, в итоге не был принят законопроект о едином операторе цифровой рекламы).
«Работа Госдумы и законотворческий процесс в целом старательно оптимизировались не один год, что, как следствие, позволило все чаще ускорять принятие законов», – говорит политолог Виталий Иванов. «Партийный консенсус по большинству вопросов очевиден», – говорит политолог Александр Немцев.