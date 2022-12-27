Беспилотники Северной Кореи вторглись на юг впервые с 2017 года

Этот инцидент следует рассматривать в общем контексте повышения напряженности в регионе каждой из сторон, продолжает Ланьков. Сейчас на севере и юге Корейского полуострова у власти находятся силы, настроенные демонстрировать максимальную твердость, и поэтому периодически треплют друг другу нервы, говорит эксперт. По его словам, политика нагнетания напряженности имеет определенный смысл со стороны Северной Кореи, но для Сеула она опасна и бессмысленна. Южная Корея сейчас регулярно проводит масштабные учения поблизости от границы, уже анонсированы не проводившиеся с 2018 г. совместные учения южнокорейской армии с американцами с использованием авиации и высадкой десанта. На это Северная Корея обычно отвечает запусками ракет, а недавно с ее стороны появились заявления о возможности ударов тактическим ядерным оружием по Южной Корее. Такая контролируемая эскалация рано или поздно вполне может привести к инциденту с жертвами, в том числе среди гражданского населения, как это уже было в 2010 г. при обстреле острова Ёнпхёндо артиллерией КНДР. При этом ни Сеул, ни Пхеньян не хотят допустить развязывания серьезной войны, а ставят целью улучшить свои переговорные позиции в отдаленной перспективе, говорит Ланьков.