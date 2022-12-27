Беспилотники Северной Кореи вторглись на юг впервые с 2017 года

Беспилотники Северной Кореи вторглись на юг впервые с 2017 годаИнцидент может стать опасным шагом к эскалации ситуации на полуострове
По информации Минобороны Республики Кореи, 26 декабря в южнокорейское воздушное пространство вторглись пять малых северокорейских беспилотников, один из которых подлетел к столице страны Сеулу (он находится в 25 км от демаркационной линии с КНДР). Согласно официальному сообщению, дроны пересекли демаркационную линию около 10.25 по местному времени и летали над городами Кимпхо, Пхачжу и островом Канхвадо, где расположены базы южнокорейской армии. Южнокорейские военные выпустили около 100 снарядов из малокалиберных зенитных орудий, чтобы сбить эти БПЛА, но не смогли это сделать. Как сообщило агентство Yonhap News Agency, один дрон КНДР пересек демаркационную линию в обратном направлении, а еще четыре пропали с радаров южнокорейских военных.
Кроме стрельбы из малокалиберной зенитной артиллерии южнокорейские военные отправили на перехват БПЛА истребители, боевые вертолеты и другие самолеты. Один из них, легкий турбовинтовой учебно-боевой самолет KA-1, при взлете по неизвестной причине разбился в уезде Хвенсон. Оба пилота катапультировались При этом, согласно источникам Yonhap, южнокорейские военные предполагают, что в крушении самолета КА-1 могут быть виноваты беспилотники КНДР. Из-за вторжения беспилотников были задержаны вылеты более 30 авиарейсов из аэропортов Инчхон и Кимпо. Позже в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что в ответ предприняли съемку территории КНДР со своих беспилотников. Как пишет южнокорейское агентство News1, северокорейские беспилотники летели низко, меняли траекторию и высоту полета, подлетали близко к густонаселенной застройке.
Последний раз до сегодняшнего инцидента северокорейский беспилотник пересекал границу воздушного пространства Южной Кореи в июне 2017 г. Во время пятичасового полета дрон сделал 6550 фотографий, в том числе на месте дислокации американской противоракетной системы THAAD в районе Сонджу, но разбился в горах на южнокорейской территории.
Северокорейские беспилотники неоднократно летали над Сеулом в период до 2017 г. включительно, а потом прекратили это делать из-за потепления в отношениях двух стран, говорит профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков. Связана ли потеря южнокорейского самолета KA-1 как-либо с дронами КНДР, пока непонятно.
Этот инцидент следует рассматривать в общем контексте повышения напряженности в регионе каждой из сторон, продолжает Ланьков. Сейчас на севере и юге Корейского полуострова у власти находятся силы, настроенные демонстрировать максимальную твердость, и поэтому периодически треплют друг другу нервы, говорит эксперт. По его словам, политика нагнетания напряженности имеет определенный смысл со стороны Северной Кореи, но для Сеула она опасна и бессмысленна. Южная Корея сейчас регулярно проводит масштабные учения поблизости от границы, уже анонсированы не проводившиеся с 2018 г. совместные учения южнокорейской армии с американцами с использованием авиации и высадкой десанта. На это Северная Корея обычно отвечает запусками ракет, а недавно с ее стороны появились заявления о возможности ударов тактическим ядерным оружием по Южной Корее. Такая контролируемая эскалация рано или поздно вполне может привести к инциденту с жертвами, в том числе среди гражданского населения, как это уже было в 2010 г. при обстреле острова Ёнпхёндо артиллерией КНДР. При этом ни Сеул, ни Пхеньян не хотят допустить развязывания серьезной войны, а ставят целью улучшить свои переговорные позиции в отдаленной перспективе, говорит Ланьков.