Дмитрий Медведев стал дважды заместителем Владимира Путина

«По поручению президента Дмитрий Анатольевич [Медведев] уже занимался контролем за работой ВПК, производством техники и контролем ее поставок в войска. Сегодняшний указ структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета безопасности России под руководством Дмитрия Медведева», – сказал «Ведомостям» помощник Медведева Олег Осипов. По его словам, контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы ВПК. «Известно, что в правительстве есть курирующий вице-премьер [Мантуров], а указом президента образован Специальный координационный совет при правительстве [по обеспечению задач специальной военной операции (СВО)], который продолжит работу по производству и поставкам военной техники», – напомнил Осипов.