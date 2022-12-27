Дмитрий Медведев стал дважды заместителем Владимира Путина

Дмитрий Медведев стал дважды заместителем Владимира ПутинаКроме Совета безопасности он будет замещать его в Военно-промышленной комиссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назначен указом президента Владимира Путина первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК). Оба эти органа власти возглавляет сам Путин. Должность первого заместителя председателя также вводится новым указом. В документе говорится, что вести заседания ВПК может как ее председатель, так и первый зампредседателя по поручению председателя.
Заместителем председателя ВПК сейчас является вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, для чего была создана должность и с чем связано назначение на нее Медведева.
«По поручению президента Дмитрий Анатольевич [Медведев] уже занимался контролем за работой ВПК, производством техники и контролем ее поставок в войска. Сегодняшний указ структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета безопасности России под руководством Дмитрия Медведева», – сказал «Ведомостям» помощник Медведева Олег Осипов. По его словам, контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы ВПК. «Известно, что в правительстве есть курирующий вице-премьер [Мантуров], а указом президента образован Специальный координационный совет при правительстве [по обеспечению задач специальной военной операции (СВО)], который продолжит работу по производству и поставкам военной техники», – напомнил Осипов.
По словам эксперта Российского совета по международным делам Андрея Фролова, помимо контроля за обеспечением заданий в интересах СВО на Медведева, вероятно, будет возложено кураторство вопросов военно-технического сотрудничества.
В качестве зампредседателя Совбеза Медведев уже публично посещал именно те предприятия, наращивание производства на которых имеет особо важное значение для СВО, говорит источник в оборонно-промышленном комплексе. Речь идет о компаниях «Кронштадт» (производитель беспилотников), СТЦ (производитель основных армейских беспилотников типа «Орлан»), «Уралвагонзавод» (производитель танков и артиллерии), НПП «Регион» (разработчик и производитель управляемых авиационных средств поражения).
ВПК, согласно положению о ней, – главный государственный орган по межведомственному согласованию гособоронзаказа в части разработки и закупок вооружений и военной техники, а также разработки перспективной военно-технической политики. В нее помимо чиновников аппарата правительства и администрации президента входят руководители силовых ведомств, заказывающих служб этих ведомств, а также генеральные директора и генеральные конструкторы наиболее важных и крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса.