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Сербия послала армию на границу с Косовом

Но вооруженное столкновение пока маловероятно
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Власти Косова угрожают разобрать баррикады собственными силами / Armend NIMANI / AFP

Армия Сербии по приказу ее президента Александра Вучича приведена в максимальную боевую готовность в связи с обстановкой на севере частично признанного Косова. Об этом в ночь на 27 декабря сообщил министр обороны страны Милош Вучевич. «Президент Сербии, как главнокомандующий, приказал сегодня вечером, чтобы Вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности, т. е. готовности до уровня применения вооруженной силы», – сказал Вучевич (цитата по РТС).

Директор сербской канцелярии по делам Косова и Метохии Петар Петкович заявил РТС, что приведение подразделений армии и МВД в высший уровень боевой готовности – это «наш ответ на непосредственную угрозу войны и все, что делает Приштина». «Мы не допустим погрома нашего народа», сказал Петкович. В то же время госсекретарь сербского МИДа Неманья Старович позже заявил РТС, что повышение боеготовности сербской армии и МВД «ни для кого не представляет угрозы, а является лишь предупреждением». По информации портала «Вечерне новости», вооруженные силы частично признанного Косова также были приведены в режим высокой боеготовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных