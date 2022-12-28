Сербия послала армию на границу с Косовом

Директор сербской канцелярии по делам Косова и Метохии Петар Петкович заявил РТС, что приведение подразделений армии и МВД в высший уровень боевой готовности – это «наш ответ на непосредственную угрозу войны и все, что делает Приштина». «Мы не допустим погрома нашего народа», сказал Петкович. В то же время госсекретарь сербского МИДа Неманья Старович позже заявил РТС, что повышение боеготовности сербской армии и МВД «ни для кого не представляет угрозы, а является лишь предупреждением». По информации портала «Вечерне новости», вооруженные силы частично признанного Косова также были приведены в режим высокой боеготовности.