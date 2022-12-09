Белград хочет вернуть силовиков для защиты сербов Косово

Видимо, рассуждает Малешевич, теперь Приштина сделала ставку на террор с целью выдавливания оставшихся сербов, в ответ же Белград может откатить назад свои уступки по предыдущим соглашениям, раз они не соблюдаются другой стороной. Ведь сербская полиция, равно как суд и прочие структуры, были параллельными структурами на севере Косово до брюссельского соглашения 2013 г. и лишь потом вошли в косовские институты. В остальном же там продолжает фактически действовать международный протекторат с 1999 г., в рамках которого оперируют миротворцы KFOR.