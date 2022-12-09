Белград хочет вернуть силовиков для защиты сербов Косово

Белград хочет вернуть силовиков для защиты сербов КосовоПриштина проводит «силовую подготовку» к перевыборам в сербских районах
Сербия рассмотрит возможность возвращения до тысячи сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 Совбеза ООН 1999 г. На такую меру Белград готов пойти из-за силовых шагов Приштины в населенных этническими сербами районах Косово, нарушающих Брюссельские соглашения 2013 г. о статусе сербской общины Косово. Об этом в ночь на 9 декабря заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции. Активность косовских силовиков в сербских районах выросла после намерения провести там внеочередные выборы после выхода сербов из институтов власти частично признанного государства.
Петкович уточнил, что около 350 косовских спецназовцев подразделения ROSU в ночь на 9 декабря блокировали северную Косовскую Митровицу (там фактически действует автономная от Приштины сербская администрация, в отличие от южной части города. — прим. «Ведомости»), разместившись в частях города с этнически смешанным населением. «Президент Александр Вучич много раз уже повторил, что больше никогда не произойдет погромов. Мне кажется, это недостаточно хорошо поняли на Западе те, кто должны вразумить Приштину», — сказал директор канцелярии по КиМ.
Президент Сербии Александр Вучич еще 6 декабря заявил, что спецназ полиции частично признанного Косово проник в здания муниципальных избиркомов Зубин-Потока и Косовска-Митровицы и разгромил их, надеясь разместить там избирком, лояльный Приштине. Но после столкновения с сербскими жителями косовские силовики отступили, пояснил Вучич.
Это произошло после того, как 5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти республики. В ответ президент частично признанного Косово Вьоса Османи назначила на 18 декабря внеочередные выборы на севере территории: в Лепосавиче, Северной Митровице (северная часть Косовска-Митровицы), Зубин-Потоке и Звечане.
Политический кризис в сербских районах Косова был спровоцирован решением Приштины разрешить ездить по своей территории только с местными номерами RKS, а не с сербскими. С 21 ноября за нарушение правила косовских сербов уже стали штрафовать на сумму в 150 евро. Переходный период, по заявлению Приштины, продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция угрожала конфискацией авто с сербскими номерами.
22 ноября переговоры между Вучичем и премьером Косово Альбином Курти по вопросу номеров под эгидой ЕС окончились провалом. 24 ноября стороны однако все же договорились отложить вопрос до 2023 г. Компромисс в виде отказа Белграда выдавать косовским сербам новые сербские номера, а Приштины — полгода не вводить санкции против тех, кто их уже имеет, был достигнут, в том числе, под давлением США.
Согласно резолюции 1244 Совбеза ООН от 10 июня 1999 г., которая касалась международной миротворческой миссии и урегулирования конфликта в Косово, после вывода сербских (тогда — югославских — прим. «Ведомости») войск и демилитаризации так называемой Армии освобождения Косова ограниченный контингент сил безопасности, подчиняющихся Белграду, мог «вернуться в Косово для выполнения функций в соответствии с приложением 2»,
Приложение допускало присутствие сербских силовиков для поддержания связи с международной гражданской миссией и международными силами безопасности, обеспечения охраны сербских святынь и несения службы на ключевых погранзаставах.
В 2008 г. Приштина объявила о независимости, и с тех пор ее признали 100 государств-членов ООН из 193 (51.8 %), членом ООН Косово не является.
По словам партнера адвокатского бюро NSP, эксперта по международному праву Сергея Гландина, с правовой точки зрения Белград вполне может начать процесс использования резолюции 1999 г. на фоне того, что членства ООН у Приштины до сих пор нет. В то же время действует Брюссельское сербско-косовское соглашение 2013 г. о статусе сербских общин на севере частично признанного государства, предусматривающие единую полуавтономную структуру самоуправления при интеграции сербских полицейских Митровицы и других общин в общекосовскую.
Возможность нахождения сербских полицейских в этнически сербских районах, а также других связанных с Белградом органов власти фактически закончилась с Брюссельскими соглашениями 2013 г., напоминает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. По мнению эксперта, сербы сейчас вполне имеют право направить силовиков, поскольку Приштина сорвала все соглашения и отправляет свой спецназ на север. Но в этом плане позиция Запада будет определяющей, считает эксперт.
Говоря о намеченных перевыборах в сербских районах Косово, Малешевич отмечает, что Приштина вряд ли была заинтересована в произошедшем в ноябре выходе сербов из местных структур. В свое время сербы согласились в них участвовать в порядке компромисса и способствовали легитимации частично признанного государства, напоминает она. Теперь же, продолжает эксперт, Курти придется как-то замещать этих сербов своими «коллаборационистами».
Видимо, рассуждает Малешевич, теперь Приштина сделала ставку на террор с целью выдавливания оставшихся сербов, в ответ же Белград может откатить назад свои уступки по предыдущим соглашениям, раз они не соблюдаются другой стороной. Ведь сербская полиция, равно как суд и прочие структуры, были параллельными структурами на севере Косово до брюссельского соглашения 2013 г. и лишь потом вошли в косовские институты. В остальном же там продолжает фактически действовать международный протекторат с 1999 г., в рамках которого оперируют миротворцы KFOR.