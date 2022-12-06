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Косово подаст заявку на вступление в ЕС до конца года

Ведомости

Непризнанная республика Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года, заявила ее президент Вьоса Османи.

«В конце этого года Косово подаст заявку на вступление в ЕС, и мы рассчитываем на всеобщую поддержку», — отметила Османи (цитата по ТАСС).

По ее словам, ЕС нужно перейти «от слов к действиям», таким как либерализация виз для жителей республики. Она также обвинила президента Сербии Александра Вучича в том, что он является «продолжением старого мышления», и ему необходимо окончательно определиться, он «либо на стороне России, либо на стороне Украины».

Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Республика провозгласила независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 г. и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.

Республику признали около 100 стран, в том числе 22 из 27 государств — участников Евросоюза. Однако Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.

На севере частично признанной республики продолжает жить сербское меньшинство — около 5% от общего косовского населения (в начале 1990-х гг. — более 10%), или примерно 100 000 человек. В пограничном с Сербией городе Косовска-Митровица, а именно в его северной части, большинство (более 76%, или около 22 000 человек) населения — сербы. Там действуют две местные администрации: косовская и не признающая ее сербская. Фактически Косово контролирует только южную часть города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных