Косово подаст заявку на вступление в ЕС до конца года
Непризнанная республика Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года, заявила ее президент Вьоса Османи.
«В конце этого года Косово подаст заявку на вступление в ЕС, и мы рассчитываем на всеобщую поддержку», — отметила Османи (цитата по ТАСС).
По ее словам, ЕС нужно перейти «от слов к действиям», таким как либерализация виз для жителей республики. Она также обвинила президента Сербии Александра Вучича в том, что он является «продолжением старого мышления», и ему необходимо окончательно определиться, он «либо на стороне России, либо на стороне Украины».
Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Республика провозгласила независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 г. и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.
Республику признали около 100 стран, в том числе 22 из 27 государств — участников Евросоюза. Однако Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.
На севере частично признанной республики продолжает жить сербское меньшинство — около 5% от общего косовского населения (в начале 1990-х гг. — более 10%), или примерно 100 000 человек. В пограничном с Сербией городе Косовска-Митровица, а именно в его северной части, большинство (более 76%, или около 22 000 человек) населения — сербы. Там действуют две местные администрации: косовская и не признающая ее сербская. Фактически Косово контролирует только южную часть города.
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