Рабочая группа по вопросам спецоперации из депутатов и сенаторов провела первое заседание

Шойгу же на заседании группы заявил, что Минобороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации. «Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить», – считает министр. По его словам, идея создания координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации, а президент ее поддержал. Хотя ранее собеседник в «Единой России» говорил «Ведомостям», что идея исходила от президента, а не от Минобороны.