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Рабочая группа по вопросам спецоперации из депутатов и сенаторов провела первое заседание

Участники планируют на законодательном уровне решать вопросы, связанные с проведением СВО
Елена Мухаметшина
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вечером 28 декабря в Минобороны состоялось первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Присутствовал на заседании и министр обороны Сергей Шойгу. Группа прошла в закрытом от журналистов режиме.

Турчак по итогам заседания группы написал у себя в Telegram-канале, что они планируют формировать карту проблем мобилизованных по регионам, чтобы «принимать оперативные решения, которых сегодня порой не хватает». Сейчас группа занимается обработкой запросов от семей мобилизованных, в том числе есть обращения от граждан по вопросам начисления денежного довольствия военнослужащим. Турчак сказал, что некоторые процессы надо «оцифровать», например, учет граждан в военкоматах, и в ближайшее время они представят предложения.

В группе будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, касающиеся вопросов спецоперации, сказал Турчак на заседании (цитирует его сайт «Единой России»). После этого законопроекты будут вноситься в Госдуму совместно всеми партиями. «Консолидированное мнение всех присутствующих: одна из ключевых проблем сегодня – это инерция. Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии», – сказал Турчак. Одной из задач, по его словам, будет контроль за своевременностью выплат для мобилизованных.

Уже собран большой пакет законодательных предложений от представителей различных фракций, сенаторов и депутатов, написал у себя в Telegram-канале первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин. Собранные предложения касаются и проведения специальной военной операции, и социальной защиты и поддержки военнослужащих и членов их семей, говорит он. Причем большинство вопросов нужно решать именно на законодательном уровне, сказал Вяткин. Он заявил, что большая часть принятых Госдумой законов носит межфракционный характер: «Мы готовы ежемесячно и даже чаще представлять на рассмотрение соответствующие законодательные инициативы».

Шойгу же на заседании группы заявил, что Минобороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации. «Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить», – считает министр. По его словам, идея создания координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации, а президент ее поддержал. Хотя ранее собеседник в «Единой России» говорил «Ведомостям», что идея исходила от президента, а не от Минобороны.

На заседании приняли решение о создании пяти подгрупп: по развитию мобилизационных мощностей (ее возглавит председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв), мобилизационному учету граждан (вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол), материально-техническому обеспечению участников СВО (вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв), поддержке членов их семей (вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова) и военно-патриотическому образованию и воспитанию граждан (первый зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич).

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в СВО, и их семей 20 декабря. В группу вошли депутаты, сенаторы, представители Общественной палаты и военные корреспонденты.

Основными задачами рабочей группы согласно распоряжению является обеспечение взаимодействия Госдумы и Совета Федерации, госорганов, органов власти субъектов, общественных организаций по вопросам мобилизации, воинского учета и др. вопросов, мониторинг и анализ правоприменительной практики, контроль за реализацией мер социальной и правовой поддержки участников СВО и их семей. Также группа должна готовить предложения по совершенствованию правового регулирования в этой сфере, рассматривать вопросы, связанные с размещением граждан, которым были мобилизованы, участвовать в разъяснительной работе, анализировать работу по патриотическому воспитанию молодежи. Рабочая группа вправе запрашивать и получать информацию от органов власти необходимые материалы и приглашать на заседания должностных лиц.

Решения рабочей группы как рекомендации направляются в Госдуму и Совет Федерации, госорганы и органы власти субъектов. Ежемесячно группа должна предоставлять доклад президенту. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Минобороны. Турчак говорил журналистам в среду, что первое заседание будет организационным. А первый доклад президенту, который будет состоять из открытой и закрытой части, группа планирует направить в конце января.

Накануне проведения первого заседания члены координационной группы были на Донбассе, написал в Telegram один из участников этой группы, автор канала WarGonzo Семен Пегов. В поездке участвовали Турчак, Кастюкевич, а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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