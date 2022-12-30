Косовские сербы уходят с баррикад

Протестующие в Косове и Метохии сербы разберут баррикады в течение одного-двух дней, сообщил 28 декабря президент Сербии Александр Вучич. «Завтра начнется устранение баррикад. Это непросто и невозможно сделать за два часа. В срок от 24 до 48 часов баррикады будут разобраны», – цитирует сербского лидера Radio Mitrovica. Ранее Вучич вел переговоры с протестующими сербами и призывал их к миру. По его словам, Белград получил от Запада заверения, что косовские власти не будут преследовать демонстрантов. «Мы получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косове, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться», – заявлял Вучич. Свои гарантии дала и Приштина, которая пообещала не вводить свои вооруженные силы на север непризнанного государства без согласия местного населения и командующего миротворческим контингентом НАТО KFOR.