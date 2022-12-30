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Косовские сербы уходят с баррикад

Белград потерял возможность вернуть север Косова, считают эксперты
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Разбор баррикад возле деревни Рудар / Armend NIMANI / AFP

Протестующие в Косове и Метохии сербы разберут баррикады в течение одного-двух дней, сообщил 28 декабря президент Сербии Александр Вучич. «Завтра начнется устранение баррикад. Это непросто и невозможно сделать за два часа. В срок от 24 до 48 часов баррикады будут разобраны», – цитирует сербского лидера Radio Mitrovica. Ранее Вучич вел переговоры с протестующими сербами и призывал их к миру. По его словам, Белград получил от Запада заверения, что косовские власти не будут преследовать демонстрантов. «Мы получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косове, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться», – заявлял Вучич. Свои гарантии дала и Приштина, которая пообещала не вводить свои вооруженные силы на север непризнанного государства без согласия местного населения и командующего миротворческим контингентом НАТО KFOR.

Деэскалацию высоко оценили в ООН. Руководитель миссии в Косове Каролина Зиаде отметила положительный эффект демонтажа баррикад для мирного диалога. «Специальный представитель генсека ООН приветствует все меры по деэскалации напряженности в северной части Косова, включая демонтаж баррикад. Она признает упорные усилия всех сторон, включая международных партнеров, по обеспечению безопасности жителей Косова во всех общинах», – говорится в заявлении пресс-службы миссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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