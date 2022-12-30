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Россия попросила Армению не критиковать ее из-за блокады Лачинского коридора в Карабах

Сложившаяся ситуация по факту нарушает договоренности 2020 года, считает эксперт
Владимир Кулагин
Главной проблемой в сложившейся ситуации является отсутствие конкретного соглашения о мандате российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе / Александр Патрин / ТАСС

«Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже. Работаем для того, чтобы ситуация эта была улучшена», – сказала дипломат.

29 декабря премьер Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении ожидает от России дорожной карты по разблокированию Лачинского коридора. Он добавил, что в случае же, если Россия «по объективным или субъективным» причинам не может обеспечить стабильность в непризнанной республике, то в Нагорный Карабах необходимо отправить «многонациональный миротворческий контингент». Пашинян предлагает Москве вынести этот вопрос на Совбез ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных