Россия попросила Армению не критиковать ее из-за блокады Лачинского коридора в Карабах

«Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже. Работаем для того, чтобы ситуация эта была улучшена», – сказала дипломат.