Россия попросила Армению не критиковать ее из-за блокады Лачинского коридора в Карабах

Россия попросила Армению не критиковать ее из-за блокады Лачинского коридора в КарабахСложившаяся ситуация по факту нарушает договоренности 2020 года, считает эксперт
«Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже. Работаем для того, чтобы ситуация эта была улучшена», – сказала дипломат.
29 декабря премьер Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении ожидает от России дорожной карты по разблокированию Лачинского коридора. Он добавил, что в случае же, если Россия «по объективным или субъективным» причинам не может обеспечить стабильность в непризнанной республике, то в Нагорный Карабах необходимо отправить «многонациональный миротворческий контингент». Пашинян предлагает Москве вынести этот вопрос на Совбез ООН.