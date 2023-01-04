Минобороны: количество погибших при обстреле Макеевки увеличилось до 89

Севрюков подтвердил большую часть уже опубликованной СМИ информации. Он также заявил, что 1 января в 0.01 по московскому времени артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие, сообщил генерал-лейтенант.