Минобороны: количество погибших при обстреле Макеевки увеличилось до 89

Минобороны: количество погибших при обстреле Макеевки увеличилось до 89Основной причиной случившегося назвали массовое использование мобильных телефонов
Минобороны сообщило, что при ударе вооруженных сил Украины по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке погибло 89 человек. С соответствующим заявлением выступил первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР сообщал, что военнослужащие находились в здании местного ПТУ, а причиной удара могло стать активное использование ими сотовых телефонов. «Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — пояснял источник.
Реакция со стороны российского военного ведомства последовала 2 января. «Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты», — сообщала пресс-служба Минобороны.
Речь на тот момент шла о 63 погибших.
Севрюков подтвердил большую часть уже опубликованной СМИ информации. Он также заявил, что 1 января в 0.01 по московскому времени артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие, сообщил генерал-лейтенант.
После трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Тем не менее, «в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89».
Ответным огнем пусковая установка HIMARS была уничтожена, заявил Севрюков.
Согласно сообщению Минобороны, сейчас работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, мобильных телефонов: «Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».