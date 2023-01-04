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Минобороны: количество погибших при обстреле Макеевки увеличилось до 89

Основной причиной случившегося назвали массовое использование мобильных телефонов
Ведомости
В Самаре почтили память военных минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню / ТАСС

Минобороны сообщило, что при ударе вооруженных сил Украины по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке погибло 89 человек. С соответствующим заявлением выступил первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР сообщал, что военнослужащие находились в здании местного ПТУ, а причиной удара могло стать активное использование ими сотовых телефонов. «Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — пояснял источник.

Реакция со стороны российского военного ведомства последовала 2 января. «Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты», — сообщала пресс-служба Минобороны.

Речь на тот момент шла о 63 погибших.

Севрюков подтвердил большую часть уже опубликованной СМИ информации. Он также заявил, что 1 января в 0.01 по московскому времени артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие, сообщил генерал-лейтенант.

После трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Тем не менее, «в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89».

Ответным огнем пусковая установка HIMARS была уничтожена, заявил Севрюков.

Согласно сообщению Минобороны, сейчас работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, мобильных телефонов: «Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных