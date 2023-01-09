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Кевин Маккарти возглавил палату представителей конгресса США в обмен на сделку

Он должен снизить оборонный бюджет на $75 млрд и не дать госдолгу превысить отметку в $31,4 трлн
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Анна Караванова
Теперь Маккарти (на фото) спикер де-юре, а Трамп и его окружение – де-факто / OLIVIER DOULIERY / AFP

Палата представителей конгресса США смогла преодолеть беспрецедентный за последние 100 лет кризис, сумев 7 января с 15-й попытки избрать своим спикером республиканца Кевина Маккарти. Разрешить ситуацию удалось за счет сделки, одним из возможных условий которой может быть сокращение рекордного оборонного бюджета США, принятого в конце 2022 г. на фоне опять-таки рекордного госдолга. Маккарти получил минимально необходимое количество – 216 голосов, его основной соперник демократ Хаким Джефрис – 211 голосов. Шесть конгрессменов воздержались.

Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США, без его утверждения работа палаты была парализована. Конгрессмены не могли принести присягу и перейти к законотворческому процессу. Ситуация, когда спикера палаты не удалось избрать с первого раза, оказалась беспрецедентной за столетнюю практику – с 1923 г., когда спикер Фредерик Джиллетт был избран лишь в ходе девятого тура голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных