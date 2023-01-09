Кевин Маккарти возглавил палату представителей конгресса США в обмен на сделку

Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США, без его утверждения работа палаты была парализована. Конгрессмены не могли принести присягу и перейти к законотворческому процессу. Ситуация, когда спикера палаты не удалось избрать с первого раза, оказалась беспрецедентной за столетнюю практику – с 1923 г., когда спикер Фредерик Джиллетт был избран лишь в ходе девятого тура голосования.