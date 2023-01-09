Кевин Маккарти возглавил палату представителей конгресса США в обмен на сделку

Кевин Маккарти возглавил палату представителей конгресса США в обмен на сделкуОн должен снизить оборонный бюджет на $75 млрд и не дать госдолгу превысить отметку в $31,4 трлн
Палата представителей конгресса США смогла преодолеть беспрецедентный за последние 100 лет кризис, сумев 7 января с 15-й попытки избрать своим спикером республиканца Кевина Маккарти. Разрешить ситуацию удалось за счет сделки, одним из возможных условий которой может быть сокращение рекордного оборонного бюджета США, принятого в конце 2022 г. на фоне опять-таки рекордного госдолга. Маккарти получил минимально необходимое количество – 216 голосов, его основной соперник демократ Хаким Джефрис – 211 голосов. Шесть конгрессменов воздержались.
Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США, без его утверждения работа палаты была парализована. Конгрессмены не могли принести присягу и перейти к законотворческому процессу. Ситуация, когда спикера палаты не удалось избрать с первого раза, оказалась беспрецедентной за столетнюю практику – с 1923 г., когда спикер Фредерик Джиллетт был избран лишь в ходе девятого тура голосования.