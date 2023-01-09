«Единая Россия» исключит противников спецоперации из числа своих сторонников

Один из источников объясняет, что базу сторонников партии сильно почистили – из 25 млн человек в базе в какой-то момент осталось лишь 9 млн, после чего добавили еще 4 млн, т. е. сейчас к сторонникам «Единой России» партия относит 13 млн человек. По его словам, для чистки базы использовался искусственный интеллект и специальные алгоритмы, которые проводили проверку соцсетей сторонников – в основном в «Одноклассниках» и «В контакте».