«Единая Россия» исключит противников спецоперации из числа своих сторонников

«Единая Россия» исключит противников спецоперации из числа своих сторонниковДля чистки базы используется искусственный интеллект и специальные алгоритмы
«Единая Россия» продолжает чистить базу своих сторонников перед стартом большого электорального цикла (в 2023 г. пройдет серия крупных региональных кампаний, в 2024 г. – выборы президента). Теперь из числа лояльных граждан исключают тех, кто не поддерживает военную спецоперацию на Украине, рассказали два источника «Ведомостей» в «Единой России». В свою очередь тех, кто поддерживает спецоперацию, партия начала вносить в базу сторонников «Единой России», добавляет один из собеседников «Ведомостей».
Один из источников объясняет, что базу сторонников партии сильно почистили – из 25 млн человек в базе в какой-то момент осталось лишь 9 млн, после чего добавили еще 4 млн, т. е. сейчас к сторонникам «Единой России» партия относит 13 млн человек. По его словам, для чистки базы использовался искусственный интеллект и специальные алгоритмы, которые проводили проверку соцсетей сторонников – в основном в «Одноклассниках» и «В контакте».