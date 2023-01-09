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«Единая Россия» исключит противников спецоперации из числа своих сторонников

Для чистки базы используется искусственный интеллект и специальные алгоритмы
Елена Мухаметшина Максим Иванов
«Единая Россия» приступила к чистке рядов своих потенциальных избирателей после парламентских выборов 2021 г. / Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» продолжает чистить базу своих сторонников перед стартом большого электорального цикла (в 2023 г. пройдет серия крупных региональных кампаний, в 2024 г. – выборы президента). Теперь из числа лояльных граждан исключают тех, кто не поддерживает военную спецоперацию на Украине, рассказали два источника «Ведомостей» в «Единой России». В свою очередь тех, кто поддерживает спецоперацию, партия начала вносить в базу сторонников «Единой России», добавляет один из собеседников «Ведомостей».

Один из источников объясняет, что базу сторонников партии сильно почистили – из 25 млн человек в базе в какой-то момент осталось лишь 9 млн, после чего добавили еще 4 млн, т. е. сейчас к сторонникам «Единой России» партия относит 13 млн человек. По его словам, для чистки базы использовался искусственный интеллект и специальные алгоритмы, которые проводили проверку соцсетей сторонников – в основном в «Одноклассниках» и «В контакте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных